Kdo vzal Voráčka na hry? ČOV, tvrdí Kaderka. Lže, oponuje olympijský výbor

Kdo nominoval nenaočkovaného lékaře na olympijské hry?



Český olympijský výbor, nebo tenisový svaz?

„Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách. Coby štáb výpravy jsme se dohodli, že kdo není očkovaný, ten nejede. Ale nebylo ho samozřejmě možné vynucovat u sportovců nebo u realizačního týmu, i když jsme očkování všem doporučovali,“ řekl pro iDNES.cz ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.

Dodal, že Voráčka nominoval tenisový svaz.

S touto informací nesouhlasil šéf svazu Ivo Kaderka.

„Je to pouze a jenom odpovědnost Českého olympijského výboru, nebyla to žádná nominace tenisového svazu. Olympijský výbor často mluví sportovním svazům do věcí, které mu ani nenáleží, a teď, když se vyskytne problém, svou vinu přehazuje na nás,“ řekl Kaderka pro Seznam Zprávy.

A pokračoval: „Mě to neskutečně irituje. Je velké horko a pan Alföldi by si asi měl dát studený hadr na hlavu. Můj podpis pod tou nominací rozhodně nenajdete. Ani podpis naší generální sekretářky Kateřiny Kocourkové. Se mnou nikdo tu nominaci ani neřešil. Já to ani nevěděl, že ten Vlasta je olympijským výborem nominovaný, dozvěděl jsem se to až v době, kdy už ta výprava odjížděla. Starám se jen o naše tenisty a jejich nominace, lékaře jsem neřešil.“

Informace, kterou sdělil serveru Seznam Zprávy, se však ukázala jako zcela nepravdivá a neověřená. Dokládají to důkazy, jimiž disponuje iDNES.cz.

Vlastimil Voráček na tenisové nominaci pro hry v Tokiu.

V dokumentu, který má redakce k dispozici a je k vidění výše, je podpis právě Kaderkou zmiňované Kateřiny Koucourkové.

„Finální nominace sportovců a osob doprovodu na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 (2021)“. Tak se celý dokument jmenuje a ano, je na něm i jméno Vlastimila Voráčka coby lékaře.

„Tenisový svaz nominoval pana Voráčka přes Lékařskou komisi ČOV na olympijské hry do Tokia a trval na něm,“ má jasno Alföldi.

Kdo by si tedy měl na hlavu ten mokrý hadr dát?