Producent chce zahrnout koronavirus do slavnostního zahájení olympiády

„Myslím si, že olympijský ceremoniál, který sleduje celé lidstvo, bude muset nějak reflektovat, co se stalo, nebo na to odkazovat. Myslím, že kreativní tým se bude muset popasovat s tím, jak zpodobnit tuhle velmi krutou dobu,“ řekl Balich agentuře Reuters v telefonickém rozhovoru z Milána.

Stejně jako ostatní členové jím vedeného mezinárodního týmu se vrátil z Japonska a je v Miláně zavřený ve svém domě vzhledem k přísným opatřením v zemi, která se stala evropským ohniskem šíření koronaviru. Odložení olympijských her přivítal.

„Náš tým pro ceremoniály má nyní jedinečnou možnost znovu je promyslet a využít je k tomu, aby byly tou největší oslavou s olympijskými hodnotami,“ uvedl producent, který měl v této roli na starost i ceremoniály při OH v Riu de Janeiro v roce 2016.

Kulturní část programu bude vypadat jinak, než jaká by byla letos. Stejně jako svět nebude stejný. „Uspořádání olympijských her bude vrchol, restart pro tento nový, silný svět. Je jedinečná příležitost mít dalších dvanáct měsíců k pochopení, co se stalo, a využití olympiády jako nástroje pro renesanci planety,“ řekl Balich.

Slavnostní zahájení s nástupem výprav a zapálením olympijského ohně bývá jednou z nejočekávanějších a nejsledovanějších událostí her.