Většina Japonců je pro odložení letní olympiády v Tokiu

Ministryně pro olympijské hry Seiko Hašimotová později upřesnila, že tím myslel hry v řádném termínu za účasti diváků.

V posledním průzkumu 63 procent Japonců uvedlo, že by OH měly být odloženy. Jen 23 procent odpovědělo, že by se měly uskutečnit v řádném termínu. Obdobný průzkum v pondělí zveřejnila agentura Kjódó a výsledky byly stejné. Téměř 70 procent Japonců uvedlo, že si nemyslí, že by Tokio bylo schopné uspořádat vrcholnou sportovní akci tohoto roku podle plánu.

Navzdory rušení drtivé většiny sportovních akcí včetně řady olympijských kvalifikací ale pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor trvají na tom, že jiný plán než zahájení OH 24. července neexistuje. Japonský premiér o tom naposledy ujišťoval představitele G7.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom se na hry připravili. Chceme uspořádat kompletní akci jako důkaz, že lidstvo dokáže porazit nový koronavirus,“ prohlásil. Vyhnul se ale odpovědi na otázku, zda se někdo z představitelů G7 ptal na možné zrušení nebo odložení olympiády.

Předseda koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru pro OH v Tokiu John Coates popřel dřívější slova člena MOV Dicka Pounda, že konečný verdikt musí padnout do konce května. „MOV nikdy nepotvrdil data, se kterými Dick přišel, a myslím, že Dick už taky vzal tato slova zpět. Všechno směřuje k začátku 24. července,“ řekl australské mediální společnosti Fairfax.

Prezident Francouzského olympijského výboru Denis Masseglia se ale v pondělí nechal slyšet, že by pandemie koronaviru musela být do konce května na ústupu, aby bylo reálné olympijské hry v řádném termínu uspořádat. Americký prezident Donald Trump tvrdil, že by nákaza mohla ustoupit do července nebo srpna.

Novým koronavirem pocházejícím z Číny se nakazilo téměř 180.000 lidí, přes 7000 jich zemřelo. Epicentrum je nyní v Evropě v čele s Itálií. Vedle soutěží vládní opatření narušují také přípravu olympioniků.