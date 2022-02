DOJMY ZE ZAHÁJENÍ: Sport. Iluze. Politika. Aneb Co tu dělá tolik diváků?

Peking (Od našeho zpravodaje) - Oheň hoří nad Pekingem. Čtyřiadvacáté zimní olympijské hry jsou slavnostně zahájeny. Co tomu předcházelo? Co udivilo? A jaké dojmy nabízel ceremoniál z 5. řady novinářské tribun v Ptačím hnízdě? Do zákulisí nechává nahlédnout naše reportáž.