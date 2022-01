Březinová míří do Pekingu s jistotou: Nejhůř skončím v první desítce

„Snad tam jedu s tím nejlepším. Říkala jsem neustále, že se na olympiádu hlavně chci dostat nejen sportovně, tedy kvalifikovat se, ale projít i všemi testy a komplikacemi. To se teprve musí podařit, proto nechci předbíhat,“ našlapuje kolem her stále opatrně.

Jedenadvacátá závodnice z nedávného mistrovství Evropy si jede sportovní svátek hlavně užít.

„Uvidí se na místě, co přijde. Možná předvedu něco nového. A pokud ano, tak to určitě přijde v týmové soutěži ještě před individuálním závodem,“ nechce prozradit, zda má v rukávu schované speciální trumfy.

Sázet se s bratrem Michalem, který míří už na čtvrtou olympiádu, prý nejde. „Když závodíme na stejné akci, vždycky si jdeme pomoct. Plácneme si, podpoříme se vzájemně a nesoutěžíme. Vzhledem k týmové soutěži bychom si ani pořádně konkurovat nemohli, protože v ní bude naše umístění společné,“ připomíná Březinová novinku, tedy klání zemí, do něhož se Češi dostali poprvé.

„Jede to deset týmů, tak budeme nejhůře v první desítce,“ směje se krasobruslařka. „U mě by ta desítka v individuální soutěži byla obří úspěch a je to spíš přání. Týmové umístění nám tak udělá radost, ať už to dopadne jakkoliv,“ dodává.

Zvláštní okolnosti v době koronavirové se snaží odfiltrovat. „Hry beru jako vrcholnou akci, která je jednou za čtyři roky. A ne každý má tu čest tam být,“ uzavírá.