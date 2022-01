Březina se seznamuje s Pekingem: Neumím si představit olympiádu bez publika

Nejen proto je tato olympiáda úplně jiná než tři předchozí, které jste zažil?

Jo, je jiná. Ale je příjemné, že olympijská vesnice tady dost připomíná tu vancouverskou. Není v ní tolik provizorních velkých stanů, jako měli v Soči nebo v Koreji, skoro všechno je v nových budovách. Stany tu mají jen pro lidi, co ve vesnici pomáhají, a pak na různá policejní a další stanoviště.

Údajně jsou i pokoje docela prostorné.

To ano. Máme apartmán se čtyřmi jednolůžkovými pokoji, na kterých jsme já, sestra Eliška a naše sportovka (Žuková, Bidař). Na každém patře jsou dvě výtahové šachty a u každé dva apartmány. Ten druhý je dvoupokojový a zabydlel ho náš taneční pár (Taschlerová, Taschler), takže jsme na jednom patře všichni naši krasobruslaři.

Může v české budově vůbec fungovat i týmový duch výpravy, nebo se každý před svojí soutěží radši chrání a nevyhledává společnost více lidí z jiných sportů?

Máme tu samozřejmě i klubovnu a další prostory na patře, kde jsou Martin Doktor a kancelář celého olympijského štábu. Takže můžeme tam. Není to tak, že by se všichni striktně drželi jen na pokojích. Každý večer bývají v klubovně hokejisté, ale těch ještě do Číny moc nedorazilo a zatím se tam vejdou. Až přiletí všichni, nevím, jak se do klubovny vtěsnají. Ale je každopádně příjemné, že máme místnost, kde se můžeme vidět. Jakmile začnou závody, skoro vůbec se neuvidíme.

Je pro vás velkou úlevou, že už jste uvnitř olympijské bubliny? Že máte za sebou veškeré testy v Česku i ty první v Číně?

Určitě a hlavně je super, že jsem jimi opravdu prošel a nikde zatím nenastal žádný problém. Musím to zaklepat.

Rus Michajl Koljada, pátý z posledního mistrovství světa, dopadl mnohem hůř.

Ten si kvůli pozitivnímu testu na olympiádě nezazávodí. Jak to bude vypadat s ostatními, ještě přesně nevím, hodně bruslařů ještě na tréninku nebylo, v neděli jsem se sešle na ledu jen s Nathanem Chenem (mistrem světa a Březinovým sparingpartnerem) a Vincentem Zhou (vítězem americké Grand Prix). Třeba Italy jsem viděl, jak do vesnice přijížděli z letiště až v neděli.

Jak rychlé bylo v pátek vaše odbavení na pekingském letišti?

Martin Doktor (šéf české mise) nám říkal, že v porovnání s jinými výpravami jsme ho zvládli hodně rychle. Po přistání nejprve hodina testování a kontrol přímo na letišti, potom jsme další hodinu čekali, až nám vyloží všechny věci a přijede autobus. Načež jsme zhruba 45 minut jeli do naší vesnice v Pekingu - a teprve tam jsme se dozvěděli výsledky testů. Jiným zemím celá tahle procedura zabrala i čtyři hodiny. A mnohem hůř jsou na tom ti, kteří jezdí autobusem do dalších olympijských vesnic v horách (200 a více kilometrů). Dokonce se našli tací, kterým to tam od přistání trvalo až 13 hodin - a bez jídla, to si totiž nemohli koupit ani na letišti. Autobus cestou jen jednou zastavuje na záchod.

V jídelně ve vesnici je naopak stravování klasickým olympijským standardem?

To je v pohodě. Většinou chodím na jejich klasické čínské speciality, ty mi fakt chutnají a všechny je dělají přímo na místě ze syrových ingrediencí. Ale i další jídla jsou taková, jaká mají být.

Kvůli tomu, abyste mohl na hry odletět českým speciálem, jste musel závěrečnou přípravu absolvovat v Česku a ne ve vašem domovském klubu v Kalifornii. Jak se povedla?

Dobrá byla. Vyřešil jsem i problém s bruslí a teď všechno funguje, jak má. Trenér Arutjuňan (s nímž se skoro měsíc neviděl) byl na trénincích v Pekingu spokojený se mnou i s Nathanem Chenem.

Už vám kouč odpustil, že na mistrovství Evropy v Tallinnu jste zajel sice vydařenou, čistou (a pátou nejlepší) volnou jízdu, ale raději jste z ní vypustil pokus o čtverný salchow?

To mi asi nikdy neodpustí (směje se). Ale tady je zatím spokojený.

Michal Březina na evropském šampionátu krasobruslařů v Tallinnu

Ze čtverného salchowa tedy máte zase lepší pocit?

Ten byl už minulý týden znovu v pohodě a tady taky. Na prvním tréninku v Pekingu jsme ještě s Nathanem jeli uvolněně bez skoků, abychom se dostali trochu do kolen a do nohou. Zato druhý trénink jsme měli v hlavní hale a šli do něj naplno. Ze šesti čtveráků, které jsem při něm skákal, jsem spadl jen jednou.

Nikdo pořádně neví, jestli na hrách budou aspoň místní diváci a kolik jich bude. Ovšem vy už máte zkušenosti i s velkými závody před prázdnými tribunami.

Zažil jsem to při loňském mistrovství světa ve Švédsku, proto si takovou situaci představit dokážu. Nějací lidé tu na tribunách mají být, prý z vybraných skupin. Těžko říct kolik, jestli tam budou sedět jen papaláši ve VIP zóně, nebo pustí do hlediště i nějaké normální diváky. Snad ano. Určitě by bylo hezčí a příjemnější závodit před obecenstvem namísto prázdné haly. Nedokážu si představit olympiádu bez publika. Jiné závody ještě jo, ale olympiáda je něco úplně jiného.