Březinová v sedmém nebi. Neskutečné, že jsem si tu podruhé vylepšila osobák

„Určitě teď prožívám svůj sladký sen,“ ujišťovala. „Hudbu s tímto názvem jsem i proto tématicky vybírala. Vždyť už jen to, že jsem se na olympiádu kvalifikovala, byl takový sen. A že mi to vyšlo takhle dobře i tady, je o to krásnější.“

Kdyby jí někdo před závodem řekl, že se probojuje do druhé nejsilnější rozjížďky pro volné jízdy, určené závodnicím na 7.-12. místě krátkého programu, tak...

„...tak bych tomu asi nevěřila.“

Ale je v ní, drží průběžnou dvanáctou pozici, přičemž v úvodní části soutěže porazila například vicemistryni USA Chenovou, silnou Japonku Kawabeovou, šestou ženu z mistrovství Evropy Rjabovovou z Ázerbajdžánu i pátou Evropanku Kurakovovou z Polska.

Jen o 1,07 bodu zůstala za americkou šampionkou Bellovou.

Navíc si už podruhé během týdne zlepšila osobní rekord. V soutěži družstev jej vytáhla na 61,06 bodu, teď dokonce na 64,31.

Skvělá úvodní kombinace trojitého lutze s trojitým toeloopem, skočená s naprostým přehledem, byla základem k takovému zisku.

„Možná si ještě ani neuvědomuji, co se stalo. Jelo se mi perfektně, krásně, prostě jsem si ten program užívala,“ svěřovala se Březinová. „Je úplně neskutečné, že jsem si během týdne už podruhé vylepšila osobák.“

Vychutnávala si také dny mezi závody družstev a žen.

„Už jen to, že jsou tu kolem mě nejlepší světoví bruslaři a mohla jsem s nimi mít tréninky, mi hodně pomohlo, byla jsem ve skupině s Američankami a Korejkami. Také jsem se chodila dívat na ostatní sporty, abych trochu vypnula hlavu a odreagovala se.“

S sebou měla v Pekingu skoro celou rodinu. S bratrem Michalem, který nepostoupil z krátkého programu a mezitím už odletěl domů do Kalifornie, se potkala v hale i při týmové soutěži. A jako kouč ji v Číně doprovází tatínek Rudolf. „Chybí tu jen mamka, ale určitě se dívala.“

Co řekla otci, když po zdařilé jízdě přišla z ledu, si nepamatovala. Jestli vůbec něco řekla. „Já totiž neměla slov.“

Její 12. místo v krátkém programu se možná v budoucnu promění na 11. místo, pokud bude dodatečně ze soutěže vyškrtnuta Kamila Valijevová. Její dopingovou kauzou se však Březinová příliš zabývat nechtěla.

„S pár holkama jsme se o ní sice bavily, ale detailně jsme ten případ nerozebíraly. Jsem ráda, že tu do volných jízd výjimečně pustí i 25. v pořadí a ne jen 24 závodnic jako obvykle,“ podotkla. „Užívám si vlastní závod a snažím se na tuhle kauzu nemyslet. Rusky se normálně s ostatními moc nebaví a jsou jen pořád pospolu, na čemž se moc nezměnilo.“

Ani bizarní zdůvodnění Valijevové, že pozitivní test má kvůli dědečkovým lékům na srdce, které si omylem vzala, nemínila česká mistryně pitvat. „Nevím, jestli se mi o tom chce vůbec něco číst. Nic mi do toho není. Jsem ráda za svůj výkon a co se děje mezi nimi, se snažím zazdít.“

I ona si v Pekingu užila dopingových testů. Dokonce v neobvyklém hávu.

„Před týmovou soutěží si pro mě komisaři přišli v polovině oběda, že si mě odtud berou na doping. Až mě překvapilo, jak si mě v té jídelně našli. A dnes po jízdě přišli na kontrolu znovu.“

Proto se do olympijské vesnice dostala až o půlnoci.

Ale další program by měl být klasický. „Teď se vyspím, zítra zajdu na trénink a ve čtvrtek mě čeká volná.“

V parádní společnosti.