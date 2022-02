13. den ZOH: Ledecká pojede kombinaci, Březinovou čeká volná jízda

Ve čtvrtek se v Pekingu rozdá celkem šest sad medailí. Hry začínají finišovat. Zámořským finále Kanada - USA vyvrcholí turnaj hokejistek, úplně poslední závod čeká také sdruženáře.

Ve 3:30 SEČ vjedou na trať alpské lyžařky, které čeká nejprve sjezd a od 7:00 slalom. Do kombinace nastoupí i Češky Tereza Nová a Ester Ledecká. Ta se sice slalomu na lyžích nevěnuje tolik jako sjezdu, ovšem kupříkladu před dvěma lety v Crans Montaně skončila třetí. Přijde další překvapení? V tréninku na kombinační sjezd skončila třetí, Tereza Nová desátá.

Na sjezdovce v Jen-čchingu by konečně ráda uspěla Mikaela Shiffrinová, která může využít absenci Petry Vlhové. Slovenská lyžařka, majitelka pekingského zlata ve slalomu, na hrách závodit už nebude kvůli problémům s kotníkem.

Od 4:30 vjedou na trať skikrosařky včetně české zástupkyně Nikol Kučerové. Dvaatřicetiletá rodačka z Turnova skončila před čtyřmi lety v Pchjongčchangu čtrnáctá, jen těsně jí unikl postup do semifinále. V Pekingu by si umístění ráda vylepšila. V této sezoně Světového poháru byla nejlépe sedmá v prosinci v italském Innichenu. Favoritka na zlato je jasná: Švédka Sandra Näslundová vyhrála devět z deseti závodů aktuálního ročníku Světového poháru.

Naposledy se předvedou sdruženáři, kteří se chystají od 9:00 na závod družstev. Mezi deseti týmy na startu bude i čtveřice Ondřej Pažout, Lukáš Daněk a Tomáš Portyk a Jan Vytrval. Češi obhajují sedmé místo z Pchjongčchangu. Polepší si?

Nejsilnější tým mají Norové: jejich lídr Jörgen Graabak získal v Pekingu zlato a stříbro a Jens Luraas Oftebro stříbro. Bojovat o medaile však budou i Němci, kteří konečně mohou nasadit do závodu trojnásobného olympijského vítěze Erica Frenzela, jemuž skončila karanténa.

Kompletní program třináctý den ZOH v Pekingu

Nabité olympijské dopoledne z českého pohledu bude pokračovat v 9:30 závodem rychlobruslařek. Nikola Zdráhalová se na trati 1000 metrů pokusí vylepšit své umístění z trojky, kde skončila osmnáctá. Poté ji čeká ještě poslední pekingské představení - závod s hromadným startem.

Březinová vyhlíží další životní jízdu

O nejlepší umístění v kariéře se popere krasobruslařka Eliška Březinová. Pětadvacetiletá sestra zkušeného Michala Březiny drží po krátkém programu průběžnou 12. pozici.

„Prožívám svůj vlastní sladký sen. Už jen to, že jsem se na olympiádu kvalifikovala, byl takový můj sen. A že mi to vyšlo takhle dobře i tady, je tím krásnější,“ radovala se Březinová, která si zároveň dvakrát během jednoho týdne vylepšila osobní rekord. A to na 64,31. Volné jízdy začínají v 11:00, po krátkém programu vede ruské trio v čele s kontroverzní Kamilou Valijevovou, jež měla pozitivní dopingový nález.

Ženský hokej byl na olympiádě poprvé v Naganu 1998 a od té doby vyhrává pod pěti kruhy jen Kanada, nebo USA. Není tedy překvapením, že ve finále v Pekingu si to o zlato rozdají právě Kanaďanky s Američankami. Začíná se v 5:10.