Všichni vědí, že na to Eliška má. Sabovčík o úspěšné sezoně krasobruslařky

Na lednovém mistrovství Evropy si Březinová v krátkém programu vylepšila osobní rekord. Na olympiádě v týmové soutěži ho o další dva body vylepšila. A v olympijském závodě jednotlivkyň ho životní jízdou posunula ještě o tři body výš, na hodnotu 64,1.

Dostala se tím na průběžné dvanácté místo a do druhé nejsilnější rozjížďky pro volný program. V něm sice obsadila až dvacátou příčku, ale i tak zajela nové osobní maximum.

K dalšímu vylepšování vlastních rekordů už v této sezoně nedostala příležitost. Můžou za to střevní obtíže, které ji ve středu po probuzení postihly a kvůli kterým vynechala trénink. Ani rozbruslení neproběhlo ideálně.

„Nechtěla jsem to vzdávat. Snažila jsem se dát dohromady a nastoupit za každou cenu,“ popisuje, proč účast nevzdala. „Je to vrchol sezony, poslední závod, každý chce předvést to nejlepší. Bohužel to nevyšlo.“

Březinová nejprve ubrala rotaci v kombinaci, poté skočila pouze jednoduchého axela. „Těžko říct, čím to bylo, možná nervozitou. Nebylo mi nejlépe, rozjížďka nebyla ideální, celkově ten den neprobíhal dobře. Holt se tam vloudila velká chybička,“ přemítá.

Eliška Březinová z České republiky soutěží v krátkém programu žen během krasobruslení na ZOH 2022 v Pekingu. (15. února 2022)

Celou dobu byl s Březinovou i její trenér Jozef Sabovčík. „Po tom, jaký jsme měli den, jsem byl příjemně překvapený. Když Eliška udělala ty dva těžké prvky (kombinaci a trojitého flipa), tak jsem si říkal, že to bude v pohodě, ale bohužel se ten dvojitý axel nepovedl,“ hodnotí bronzový medailista z olympiády v Sarajevu 1984. „Na Elišce jsem viděl, že to není ono.“

V konečném pořadí to znamenalo 27. místo a konec v závodě, do volných jízd postupuje na mistrovství světa 24 nejlepších. Výsledek z olympiády by přitom s rezervou stačil na hranici první a druhé desítky.

K vylepšení dosavadního maxima ze světového šampionátu, kterým je pro Březinovou 18. místo z let 2014 a 2018, letos nahrávala i absence ruských závodnic.

Tu ale Češka příliš nevnímala. „Soustředila jsem se sama na sebe. Samozřejmě to je hodně poznat, protože ruská výprava je vždy největší, takže je tu o hodně méně lidí. Ale já nikdy ostatní holky nevnímám, chci závodit sama se sebou.“

Sen každého sportovce

I přes nezdar v Montpellieru končí pětadvacetiletá krasobruslařka svou dosud nejpovedenější sezonu. „Třikrát jsem si udělala na olympiádě nový osobní rekord, což, myslím, je sen skoro každého sportovce,“ vrací se k úspěchům v Pekingu. „Jednoznačně jsme šli do sezony s tím, že vrchol je olympiáda. O to hezčí pak bylo, že to vyšlo.“

Eliška Březinová z České republiky soutěží na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)

Sabovčík na olympiádu nejel, v kontaktu s Březinovou byl ale neustále, a to i při trénincích, na které se připojoval přes video.

„Akorát ten časový posun byl hrozný, vstával jsem ve tři ráno. Ale Eliška byla připravená dobře. V tom olympijském prostředí byla asi dva a půl týdne, to jí moc prospělo, a navíc trénovala s Američankami,“ popisuje.

„Olympiáda jako vrchol sezony byla výborná. Aspoň všichni vědí, že na to Eliška má. Já jsem to vždycky věděl. Šlo jen o to, aby si věřila i ona.“

Během týdne pak chtějí dát dohromady choreografie na novou sezonu. „Jeden program nechám a jeden budu měnit, ale nechci prozradit který,“ mlží.

Po krátkém odpočinku ji čeká dokončení semestru na vysoké škole a pak už příprava na další sezonu.

Do té poprvé vstoupí bez bratra Michala, který se hned po olympiádě odhlásil z účasti na světovém šampionátu a ve středu oznámil konec kariéry. „Moc dopředu jsem to nevěděla,“ říká Březinová. „Ale on dlouho říkal, že tahle sezona je jeho poslední, takže se to dalo očekávat.“