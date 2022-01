Boby + covid = olympijský víceboj. Už to není jen o sportu, říkají čeští bobisté

Nejedou do Číny naslepo. Z říjnového pobytu znají olympijskou dráhu, její zázemí i režim, ve kterém nejspíš celé hry proběhnou. Přesto varují, že podmínky se mohou v mnohém od podzimu lišit.

„Dráha v Číně je jednoduchá na sjetí, neotočíte se tam na hlavu. Ale je náročná na to, abych ji projel technicky dobře,“ popisuje pilot českého dvojbobu i čtyřbobu Dominik Dvořák. „Pro laika to je stále stejné, ale pro pilota se může dráha oproti říjnu změnit v zatáčkách, může být tlustší led.“

„Velkou roli bude hrát teplota. V říjnu jsme občas byli na dráze v krátkém rukávu. Teď je všude sníh a minus deset,“ upozorňuje druhý člen olympijského dvojbobu Jan Šindelář.

dyykej Náročné tři týdny učení a hledání těch nejrychlejších průjezdů na této záludné olympijské dráze máme za sebou

Už teď jsem vděčný, že jsme jako tým, mohli absolvovat tento tréninkový kemp, a že veškeré zkušenosti (a že jich je opravdu hodně) přeměníme v únoru v co nejlepší výsledek! díky hoši, za týmovou práci oblíbit sdílet odpovědět uložit

Zároveň si bobisté uvědomují, že při letošní olympiádě nakonec nemusí mít největší vliv výkonnost nebo podmínky. Před odletem musí všichni sportovci absolvovat tři testy na covid. V Číně se pak budou účastníci testovat každý den. České posádce se už během sezony stalo, že kvůli pozitivním testům ze závodů vypadla.

„Přijde mi to jako víceboj. Nezáleží na samotném výkonu, ale komplikuje se to o všechny ty věci kolem, kterými musí sportovci projít, aby mohli vůbec závodit. Už to není jen o sportu,“ myslí si Dvořák.

Pokud všemi covidovými testy zdárně projdou, představí Češi při olympijském závodě zcela nový design bobu, kombinéz i helem, vytvořený speciálně pro tuto příležitost.

„Na začátku vznikl design kombinézy a na základě toho se pak vymýšlely další věci jako helma a polepy bobu. Chtěli jsme mít vše propojené, ale zároveň aby ty polepy byly co nejjednodušší na realizaci, takže jsem do toho dost zasahoval,“ líčí Dvořák.

Design českého bobu pro olympijské hry v Pekingu 2022

„Dopadlo to tak, že máme na náraznících trikoloru a z boku je zlatý lev. Toho máme i na kombinézách a na helmě. Myslím, že to vypadá dobře,“ říká.

„Ale ty polepy máme s sebou a budeme je sami lepit až v Číně. Takže je otázka, jestli na tom bobu bude doopravdy lev, nebo nějaké jiné zvíře,“ doplňuje s úsměvem Šindelář.

V sezoně kromě problémů s covidem řešili vyladění nového materiálu a také konečnou sestavu pro olympiádu. K trojici Dvořák, Šindelář a Jakub Nosek byl po mnoha testech a měřeních vybrán Dominik Záleský. Protože je Záleský lehčí než původní člen týmu Jáchym Procházka, musí nyní Češi řešit i desetikilové závaží do bobu.

dyykej Poslední závod série světového poháru v této sezóně, nás čeká tento víkend @rekords oblíbit sdílet odpovědět uložit

I přes všechny komplikace odlétají na olympiádu s myšlenkou na první desítku.

„Prokousali jsme se sezonou, která nebyla jednoduchá a neprobíhala tak, jak jsme si představovali. To už je za námi a teď se koukáme k olympiádě. Ve dvojbobu i čtyřbobu budeme spokojení, když skončíme kolem desátého místa. Budeme bojovat s covidem, abychom byli negativní, a se soupeři, a doufáme, že to pro nás vyjde co nejlépe,“ uzavírá Dvořák.