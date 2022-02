Čeští bobisté, fešáci olympiády. Ať přijdou na casting, říká šéf Muže roku

„Někteří lidi nevěří, že český bob zvítězí,“ hlásí instagramový profil Dominika Dvořáka, pilota českého bobu. No, bobisté z Česka téměř jistě v Pekingu nezvítězí, úspěchem by bylo i umístění v elitní desítce. Ovšem kdyby se vyhlašovalo nejvíc sexy družstvo, byli by rozhodně adepty na medaili.

„Dominik Dvořák a Jakub Nosek jsou přesně typy, které hledáme k nám do soutěže. Ať přijdou na casting,“ říká David Novotný, prezident soutěže Muž roku.

Favorit je v jeho očích jasný: „Dominik. Je to kus chlapa, a přitom to není kulturista. Přesně tak by měl vypadat Muž roku. Myslím, že by uspěl i v mezinárodní soutěži,“ dodává Novotný s tím, že i ostatní členové českého bobu by se klidně mohli procházet nejen v ledovém korytě, ale i na přehlídkovém mole.

Ovšem pozor, dámy: Dvořák i Nosek jsou zadaní. Devětadvacetiletý Dvořák má oporu v půvabné partnerce Adéle Vašutové, volejbalistce Sokola Dobřichovice. Dvaatřicetiletý Nosek vychovává se svou ženou půlroční dceru Viktorii.

Sami bobisté vědí, že fanoušky (a zejména fanynky) získávají nejen díky rychlým jízdám a pečlivě řezaným zatáčkám, ale i svalnaté muskulatuře.

„Pecka, chlapi jsou k nakousnutí,“ píše na sociální síti ke společné fotce bobistů v upnutých kombinézách jistá Silvie Malíková. „Asi se budu poprvé v životě koukat na boby,“ těší se další fanynka. A názor do diskuze přidal i uživatel Tomáš Bláha: „Půjčil jsem si od synka boby a jezdím teď pilně po zahradě. Chci vypadat také jako ti naši borci.“

Před odletem na olympiádu do Pekingu dodržela posádka českého bobu tradici a nechala se společně tetovat. Rituál začal už před olympiádou v Lillehammeru 1994 v éře pilota Jiřího Džmury. Podmínkou je, aby tetování mělo spojitost s olympiádou. Kupříkladu Jakub Nosek, který už typické olympijské kruhy vytetované má díky účasti na hrách v Pchjongčchangu 2018, si tentokrát nechal vyzdobit biceps logem her v Pekingu.

Chlapi na motorce, v rychlém autě, v posilovně, v kuchyni či ve sprše? Kdepak. V těchto dnech půjdou na dračku muži v bobu! Do akce jdou na olympiádě poprvé v pondělí ve 13 hodin českého času, kdy vyrazí ledovým tobogánem dvojbob ve složení Dvořák/Nosek. Další jízdy je čekají v úterý a ve středu odpoledne.

V sobotu a v neděli pak bude závodit čtyřbob s posádkou ve složení Dominik Dvořák, Jakub Nosek, Jan Šindelář a nováček Dominik Záleský, loňský mistr republiky v běhu na 100 metrů. Náhradníkem je Jáchym Procházka.

„Ve dvojbobu i čtyřbobu uděláme pro desítku vše,“ říká odhodlaně Jan Šindelář. „Věřím, že tenhle boj s covidem a se soupeři nakonec vyjde co nejlíp pro nás,“ dodává.

A když ne, pořád je tu soutěž Muž roku.