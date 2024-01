Zahájení her v Paříži bude u Seiny sledovat nakonec „jen“ 300 tisíc diváků

„Myšlenka je taková, že na spodní nábřeží bude mít přístup 100 tisíc lidí s placenými vstupenkami a na horní zhruba 200 tisíc s volnými vstupenkami,“ řekl Darmain. „A pak ještě máme ty, kteří tam žijí nebo budou v pronájmu,“ uvedl ministr. Ještě loni v květnu hovořil o tom, že show v úvodní den olympiády se bude moci zúčastnit více než půl milionů zájemců.

Slavnostní zahájení pařížských her se poprvé uskuteční mimo stadion. Na šestikilometrovou pouť po Seině by se mělo vydat zhruba 160 lodí se sportovci. Výpravy nastoupí u mostu Pont d’Austerlitz a poplují k Pont d’Iena. Na bezpečnost her bude dohlížet 30 tisíc policistů a četníků, posílených o 15 tisíc vojáků.

Na otázku, zda při pomyšlení na ceremoniál špatně spí, Darmanin podle agentury AP odpověděl, že nikoli. „Vím, že máme nejlepší bezpečnostní síly na světě a budeme schopni ukázat, že Francie může vyhrávat medaile a především hostit svět bez problémů,“ řekl.

Olympijské hry v Paříži potrvají do 11. srpna, následovat budou paralympijské od 28. srpna do 8. září.