Haškův návrh: Rusové na hrách? Ať Češi závodí bez národních dresů a hymny

Olympijský vítěz z Nagana dlouhodobě veřejně vystupuje proti účasti ruských sportovců na mezinárodní scéně. Kritizuje kvůli tomu mimo jiné Mezinárodní olympijský výbor (MOV), hokejovou NHL i tenisové organizace ATP a WTA, které působení sportovců z Ruska a Běloruska umožňují.

MOV nedávno mezinárodním sportovním federacím doporučil, aby navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině vrátily sportovce s ruským a běloruským pasem jako neutrální do svých soutěží.

O jejich startu na olympijských hrách 2024 v Paříži zatím nerozhodl a podle Haška je potřeba udělat všechno pro to, aby tam ruští a běloruští sportovci jet nesměli.

Ani v případě jejich účasti by ale osobně českým sportovcům bojkot nenařídil. „Chtěl bych, aby tam jeli každý za sebe. Ať nemají české národní dresy, ať na takové soutěži, kde by ruští sportovci mohli oficiálně vystupovat, nehraje česká hymna. Kdyby se ty holky nebo kluci rozhodli, že chtějí jet na olympiádu, tak bych nechtěl, aby tam jeli s dresem České republiky,“ prohlásil někdejší elitní gólman v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Zopakoval, že s účastí ruských sportovců v mezinárodních soutěžích nesouhlasí. „Každý z nich je reklamou pro svou zemi. Kdykoliv jakýkoliv ruský sportovec vyjede na led za současných podmínek, je obrovskou reklamou na ruské činy. To znamená na ruskou válku, na zabíjení, na zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech,“ řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Myslí si, že by mezinárodní federace měly umožnit ruským sportovcům případné vyjádření proti válce. Těm, kteří by válku odsoudili, by měly sportovní federace i vlády pomoci. A pak by měli takovým sportovcům umožnit účast ve svých soutěžích. „Aby nebyli reklamou pro ruskou válku, ale aby mohli být reklamou proti ní,“ dodal Hašek.

V 58 letech zvažuje vstup do politiky, ale konkrétní plány zatím nemá.