Z vesnice do smradlavého pokoje. Nejhorší turnaj, smutní Jančařík v Tokiu

Jeho situace vykresluje, že nákaza koronavirem v českém týmu vážně ohrožuje i sportovce, u nichž se covid-19 nepotvrdil. Přestože měl Jančařík od začátku svého pobytu v Tokiu všechny testy negativní, včetně posledních dvou PCR, musí se zdržovat v přísné izolaci.

Jedním z nakažených ve výpravě je totiž i jeho parťák Širuček, s nímž po příletu trénoval, nebo se společně fotili v hale, kde bude olympijský turnaj probíhat.

A Jančařík doufá, že do něj bude moci nastoupit, v sobotu ve 3:45 českého času má změřit síly se 185. hráčem světového žebříčku Chadrávím ze Saúdské Arábie.

„Zatím to vypadá, že nás pustí sportovat, což je to hlavní,“ vzkázal Jančařík prostřednictvím videa na svém instagramovém profilu. „Za to bych moc chtěl poděkovat českému olympijskému týmu, který za nás neustále bojuje.“

Čeští stolní tenisté v Tokiu. Zleva trenér Josef Plachý, Lubomír Jančařík, Hana Matelová a Pavel Širuček:

Vzhledem k turbulentnímu a nepříjemnému okolnímu dění však stolní tenista přiznává, že se mu na sportovní zápolení soustředí jen těžko. Před pěti lety v Riu prožil bouřlivou olympijskou premiéru, nyní mu chuť pěti kruhů výrazně hořkne.



„Je to zatím můj asi nejhorší turnaj, jaký jsem kdy zažil,“ přiznává Jančařík. „Pořád se něco řeší a nikdo neví, co bude.“

Své tříminutové video natočil z hotelového pokoje, kam jej i další blízké kontakty českých nakažených organizátoři přemístili z olympijské vesnice. Mluví sklesle, unaveně.

„Tento hotel byla další rána, dostali jsme tady zakouřené a smradlavé pokoje s výhledem do zdi,“ popisuje další nepříjemnost. „Je tam sice okno, ale metr a půl za ním už stojí budova. Tam by nepronikl ani jeden sluneční paprsek.“

Tomuto příkoří se vzbouřili a vymohli si přesun do lepších prostor. Ani ty ale rozhodně nejsou ideální.

„Můj pokoj je opravdu prťavý, je tu prostor tak akorát na postel,“ ukazuje Jančařík. „Ale hlavní je, že budeme moct sportovat,“ znovu opakuje nejdůležitější zprávu.

Nicméně kromě rušivých strastí mu v soutěžení budou překážet i přísnější opatření, jimž je jakožto blízký kontakt podroben. Nemůže ani oslovit kolegu z jiné země, s nímž by se před zápasem rozehrál.

Stolní tenisté začínají přípravu na utkání zhruba dvě hodiny před jeho začátkem. V tréninkové hale přímo za stolem i mimo něj absolvují rozmanitá cvičení, aby se co nejlépe rozehřáli a nastavili na ostrý duel.

„Abych nepřišel s nikým do kontaktu, bude se mnou muset jít trenér,“ naráží Jančařík na reprezentačního kouče Josefa Plachého, který sám startoval na hrách v Atlantě a Sydney.

Jančařík přitom do Tokia dorazil v náramné formě. Letenku do Japonska si překvapivě vybojoval v polovině března na světové kvalifikaci v Dauhá, před měsícem se na evropském šampionátu prosmýkl až do čtvrtfinále.

„Věřím, že motivaci někde najdu a zvládnu se nakopnout,“ neztrácí víru. „Proto jsem do Tokia jel, abych dokázal, co umím, a uhrál to nejlepší, co můžu. Doufám, že to zvládnu. Držte mi palce.“