Další nakažený. Pozitivní test na covid-19 měl i stolní tenista Širuček

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Tak dlouho o účast na olympijských hrách bojoval. Chvíli to vypadalo, že má účast jistou, pak zase že ne. Na poslední chvíli se stolní tenista Pavel Širuček do Tokia dostal, než přišla další rána. Středeční testy totiž odhalily, že i on je pozitivní na covid-19. Je tak čtvrtým členem české olympijské výpravy, u nějž byla nákaza objevena.