Nakažený lékař Voráček se ohrazuje proti kritice: Nic jsem neporušil

Poté, co byl na japonském telefonním čísle po celý den nedostupný, vydal po půlnoci japonského času prohlášení, v němž se ohrazuje proti některým tvrzením.



„Zaprvé bych chtěl konstatovat, že ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné,“ napsal ve zprávě pro média.

Čímž potvrdil, že on sám mezi očkované členy výpravy nepatřil.

„Z mé strany a celého týmu tedy nedošlo k porušení žádných těchto předpokladů. Kromě proběhlých povinných negativních PCR testů před odletem, dokonce v rozdílných laboratořích, se testuji nezávisle i sám a kontroluji a udržuji imunologicky relevantní parametry v krvi a tím si zvyšuji odolnost. Předem a ani do dneška jsem neměl a nemám žádné klinické příznaky covidového onemocnění a jsem kompletně fit,“ pokračoval.

Dále se lékaři nelíbí, že je brán za pacienta 0, tedy za toho, který do vládního letadla koronavirus přinesl.

„Z hlediska všech těchto okolností není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. A ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já, jenom že jsem byl jako první pozitivně vytestovaný nevalidovaným testem PCR, nebo někdo jiný v letadle,“ napsal.

Promluvil také o svém vztahu k očkování, který podle mnohých zdrojů z jeho okolí nebyl úplně kladný.

„Mám pozitivní přístup k očkování, leda že to očkování je, a proběhlo řádně testovacím procesem (u mRNA vakcín cca. 10 let) a má plnohodnotnou registraci (viz příbalový leták Pfizeru),“ uvedl.

A dodal: „Z hlediska všech okolností a nejasností, které kolem covidového onemocnění stále ještě kolují a všechny státy, politici i odborné společnosti v tom plavou už 18 měsíců, a vidím zde v izolaci převážně pozitivně testované plnoočkované rádoby účastníky her z celého světa, jednoznačně odmítám unáhlené předdefinované úsudky ohledně hodnocení pozitivních testů v českém týmu.“