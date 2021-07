POHLED: Udělejme tečku za korona..., pardon olympiádou

Začněme tím, že když v lednu Milan Hnilička, tehdejší „ministr“ sportu, vyslovil myšlenku, že by olympionici měli být přednostně očkovaní, dostal za to (zřejmě právem) „nafackováno“. Teď má slušná část z nich vakcínu v sobě, aniž by dramaticky předbíhala frontu, ale osudovým mužem, který ASI do vládního speciálu nákazu zavlekl, je nenaočkovaný lékař, jenž měl na injekci nárok už v tom lednu...

Český olympijský výbor (ČOV) si přitom zakládal - místy až vychloubačně - že pro úspěch sportovců ladí každý detail. Vezou se speciální matrace, jídlo, a v plánu byl i pekař, protože asijský chléb má svou chutí k tomu českému tuze daleko.

Pak se ale na palubě vedle olympioniků promenádují nenaočkování „bafuňáři“ (Voráček nebyl sám), což se ve světle lpění na českých pecnech jeví jako ryzí amatérismus. Ano, očkování v naší zemi není povinné, je právem každého je odmítnout a klidně se koronaviru bránit kloktáním ústní vody, jak to v minulosti onen lékař radil.

Svoboda jednotlivce ale nemá být nadřazena zájmům celku a tomu měla ČOV udělat přítrž - sportovec si právo na olympiádě vysloužil, lékař nikoliv. A moc by mě zajímal kontrast, zda by ČOV strpěl v týmu nenaočkovaného pekaře?!

Chce-li lékař bez vakcíny přece letět, pak sám mimo výpravu, či má být dopředu izolován v bublině.

Tuze absurdní a nedůstojné jsou i čtvrteční dohady ČOV a tenisového svazu, kdo vlastně Voráčka na olympiádu vyslal. Až se zdá, že se doktor v Praze ztratil a nastoupil do speciálu omylem.

Lidsky lze pochopit, že je věru těžké vydržet s respirátorem celých 14 hodin letu, jenže zároveň výprava nemířila na turnaj kuliček okresu Klatovy, ale na olympiádu.

A tak se po stovkách hodin tvrdých tréninků snad dá snést půldenní oběť. Zvlášť když po roce a půl s koronavirem i laici tuší, že klimatizace a proudící vzduch v letadle je ideální roznašeč. Jde-li o každičký detail, pak striktní dodržování protiepidemických pravidel při letu je snad automatické. To se podle přiznání ČOV nedělo, byť na vině jsou i samotní pasažéři.

Jde také o symboliku. K olympijskému hnutí patří ctnostné ideály, morální zásady, dodržování pravidel. Český výbor na nich často staví svou existenci a důležitost. Než premiér Babiš zavedl Národní sportovní agenturu, měl i ambici na český sport coby autorita dohlížet. Teď zásadně selhal - v ochraně sportovců, logistice - a těžce si pošramotil pověst u veřejnosti a politiků.

A ač to neplánoval, zapojil se i do běžící očkovací kampaně „Udělejme tečku za koronavirem“. Absurdní jako celý ten příběh je, že nikdo netuší, jakým směrem nerozhodnuté vlastně přesvědčil. Tečku za olympiádou ale pár lidem udělal.