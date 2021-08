Z automobilky pro olympijský triumf. Boxer Yafai si splnil sen

Olympijské hry v Tokiu - box Muži

Do 52 kg:

Finále: Yafai (Brit.) - Paalam (Fil.) 4:1

Konečné pořadí: 1. Yafai, 2. Paalam, 3. Bibossinov (Kaz.) a Tanaka (Jap.), 5. Veitía (Kuba), Zoirov (Uzb.), Escobar (Šp.), Martínez (Kol.). Ženy

Do 51 kg:

Finále: Krastevová (Bul.) - Cakirogluová (Tur.) 5:0

Konečné pořadí:1. Krastevová, 2. Cakirogluová, 3. Namikiová (Jap.) a Chuang Chsiao-wen (Tchaj-wan), 5. Čchang Jüan (Čína), Džitpongová (Thaj.), Valenciaová (Kol.), Radovanovičová (Srb.). 7:45 do 75 kg muži, do 69 kg ženy - finále.