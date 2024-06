Unikátní projekt: děti zachraňují nářečí. Pusťte si nahrávky z celého Česka

„Tu se narodila nejmladša sestra. My sme nemeli chalupu, my sme chodili – jak včil tomu pravijo – do najmu, za nas se pravilo do ferstla. Nejstarša sestra se narodila tu kusek na Zahradni cestě, to tež byli jacísi příbuzni od mamy, kde tata s mamu bydleli. Potom se mušeli vystěhovat. Ja jsem se narodila v jedne izbě na statku, štyri jsme tam bydleli,“ vypráví osmdesátiletá žena ze Štěpánkovic na Opavsku.

Slezské nářečí, které automaticky při hovoru používá, je jedním z těch, která zachytili studenti. Dohromady 21 škol letos vypomáhalo odborníkům z Ústavu pro jazyk český Akademie věd s mapováním dialektu.

Žáci a studenti ze základních a středních škol s diktafony zpovídali starší generace v blízkém okolí, zmapovali současné používání řeči a nahrávky pak odeslali do soutěže Staň se superdialektologem.

„Do klání se zapojilo 64 mladých odvážlivců. Podařilo se jim získat 114 nahrávek z různých koutů České republiky s celkovou stopáží přes 27 hodin. Z tohoto materiálu byly pro účely mapového zpracování vybrány jazykově nejzajímavější nahrávky reprezentující jednak tradiční nářeční vrstvu, jednak běžně mluvený jazyk,“ shrnula Marta Šimečková, která soutěž koordinuje.

Všechny soutěžní nahrávky, které odborníci zkrátili a anonymizovali, jsou dostupné na stránkách jamap.cz, výběr přináší i redakce iDNES.cz.

Ukázky nářečí sesbírané v nahrávkách Mapy ligy Superdialektologů:

Hovory s babičkami i v domovech seniorů

Soutěžilo se v několika kategoriích. Odborná porota hodnotila, jestli mluvčí v nahrávkách mluvil srozumitelně, dostatečně, zda byl rozhovor plynulý, jaká byla témata hovoru, jestli se dětem povedlo pořídit kvalitní záznam a také nejzajímavější zachycená nářečí.

Mapa ligy superdialektologů Děti na základních a středních školách sbíraly nahrávky mluvy starších generací poprvé v letošním školním roce. Zapojilo se 64 žáků a studentů ve věku od 10 do 19 let. Rozhovory vedli s 79 mluvčími v padesáti lokalitách. Záznamů je dohromady 114, jejich kompletní poslech by trval více než jeden den. Celková stopáž dosáhla délky 27 hodin 6 minut 25 sekund. Nahrávky zachycují jak nářečí, tak hovorový jazyk bez dialektu.

„V naší škole se tohoto úkolu chopili žáci, kteří navštěvují v osmém ročníku volitelný předmět mediální výchova. Zpočátku byli rozpačití a mysleli si, že úkol nezvládnou, ale nakonec vše dobře dopadlo. Ve škole si připravili otázky a vyzkoušeli si nahrávání rozhovorů mezi sebou. A pak vyrazili do penzionu pro důchodce v Rosicích, navštívili je přímo v jejich pokojích. Při povídání se dozvěděli něco z dřívějšího života,“ popsala za Základní školu Rosice Jana Odehnalová.

Ta spolu s kolegou Jiřím Polákem z komise českého jazyka pak nahrávky přihlášených žáků odeslala do soutěže.

Děti nahrávaly také v obývacích pokojích nebo ložnicích, aby se vyhnuly co nejvíce ruchům.

Ačkoli zhruba půlhodinové nahrávky nepořizovali profesionálové, pro jazykovědce jsou i tak cenné, rozšiřují díky nim fonotéku nářečních promluv. V plné verzi jsou všechny nahrávky uložené v Archivu zvukových záznamů nářečních promluv pro další vědecké využití.

Jak na přepis?

Mapu vytváří s dialektology specialisté na interaktivní mapové zobrazování z Univerzity Palackého v Olomouci a odborníci na automatické rozpoznávání řeči z Vysokého učení technického v Brně. V dalších letech se bude mapa zaplňovat i dalšími nahrávkami.

Pro vědecké práce je ale často nezbytné použít i přepis řeči. To je u některých nářečí problém. Vědci proto vyvinuli vlastní systém speciálních znaků – třeba pro měkké m (ve slově město) se používá „m´“, pro dlouhé r (ve slově trní) se používá „ŕ“.

Jenže přepis si žádá spoustu času. A tak si odborníci vyvíjejí pomocníka. „Aktuálně pracujeme na vývoji rozpoznávače řeči, který bude adaptovaný pro generování transkripce nářečí z nahrávek. Protože některá česká nářečí mají blízko k polštině a slovenštině, vyvineme multilingvální rozpoznávač zahrnující tyto jazyky pro přesný folklorní automatický přepis. Využít ho mohou třeba i historici nebo etnologové,“ informovala Šimečková.