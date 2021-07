Táta všechny porazí, chci být jako on! O hodném lumpíkovi Tondovi Krpálkovi

Základní bojový úkol vyfotit judistu Lukáše Krpálka se synem Tondou je splněn za dvě minuty. Sláva. A aby ne, vždyť tu pózu na břehu rybníka už mají bezvadně secvičenou. Premiérově nám společně pózovali pár dní po Lukášově zlaté olympijské jízdě v srpnu 2016, to bylo Tondovi pár týdnů. Zopakovali jsme si to po roce, v té době už si Tonda troufal na první krůčky.

„Mysleli jsme, že začne chodit spíš později, protože byl silnější. A pak – to mu bylo devět měsíců – jsme si všimli, že se doplazil ke gauči a vstává. O měsíc později se zničehonic pustil a sám udělal pět kroků,“ pravil tenkrát hrdý táta Lukáš.

A teď jsme tady potřetí. Několika rozdílů si povšimnete: nudistickou verzi by nám Tonda už neschválil, je to kus chlapa a osobnost. A je zase o pár kilo těžší, takže se tátovi pěkně pronese. „Znamená to, že od příště si už role s Tondou prohodíte? Bude držet v náruči on vás?“ dobíráme si Lukáše.