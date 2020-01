Dcera Verešové září na snowboardu. Z mládežnické olympiády už má zlato

„Závod byl super. Dobrá atmosféra. Jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ vypráví šťastná Vanessa. „V poslední jízdě jsem měla nějaké problémy, ale nakonec jsem to zvládla. Po postupu do finále jsem začala věřit, že bych mohla vyhrát.“

Ale jako Eva Samková, která právě ve snowboardcrossu září, nebo jako Ester Ledecká, jež exceluje v paralelním slalomu, být nechce. Budoucnost vidí jinde, i vzor má jiný. Inspiruje jí rakouská reprezentantka Anna Gasserová, která se věnuje slopestylu „A ten se pojede ve čtvrtek. Na něj se těším asi nejvíc ze všech disciplín, protože ho hodně trénuji. A trochu si i věřím na bednu,“ plánuje.

Vanessa Volopichová na Zimní olympiádě dětí a mládeže

Zlatý závod ale nebyl jejím prvním startem, který Vanessa na letošní Olympiádě dětí a mládeže absolvovala. Už v pondělí totiž startovala v paralelním obřím slalomu, a i když ani na něj se speciálně nechystá, málem měla medaili i tady. O necelé dvě vteřiny skončila čtvrtá. „Ale ani tohle umístění jsem nečekala, takže jsem byla moc spokojená.“

Snowboardingu se Vanessa věnuje od sedmi let. Není ale první, kdo v rodině se zimním sportem začal. Její nevlastní sestra Valentýna jezdila několik let na lyžích. A teď se přidal i další člen.

„Na snowboardu začal i můj brácha. Tak někdy jezdíme spolu,“ říká Vanessa, kterou nejvíce podporuje její táta Daniel. „Můj táta mi pomáhá se servisem a díky tomu mi prkno jezdí rychle. Taky mě doprovází na každé soutěži. Společně s trenérem mi nejvíce fandí.“

Avšak maminka Andrea na zlatém závodě chyběla. „Zůstala doma s bráchou, fandí na dálku. Někdy ale se mnou závody objíždí,“ vysvětluje Vanessa, jejímž snem je účast na velké olympiádě. A i když už má o hlavní disciplíně jasno, jak ukazují dosavadní výsledky, neztratí se ani v těch ostatních.