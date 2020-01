V otcově stopě. Baví mě delší tratě, říká Aleš Řezáč a sbírá úspěchy

Nejprve v úterý ve své silnější disciplíně – v závodě na čtyři kilometry klasicky, o den později na stejné vzdálenosti volným způsobem.

„Jsem hodně spokojený, je to super umístění. Ze začátku jsem byl ztuhlý, do druhého kola jsem se trošku rozjel, jinak to bylo dobrý,“ hodnotí druhý závod mladý Řezáč. „Super. Jede maximum, na co má,“ chválí ho po závodech v Karlovarském kraji jeden z trenérů.

A to ještě sbírku medailí rozšířil o zlato ve smíšené štafetě.

Každopádně tři stříbra z Olympiády dětí a mládeže nejsou jediným jeho úspěchem, cení si i prvního místa v soutěži Hledáme nové talenty 2019. A sní o účasti na dospělých hrách, čím by překonal i tátu.

Právě on, jeden z nejlepších běžců na lyžích na dlouhých tratích, ho ke sportu přivedl. „Od šesti let trénuju v lyžařském klubu SKI Klub Jablonec nad Nisou, předtím jsem moc dobře nejezdil. Postupně se to ale zlepšovalo. Tréninky máme třikrát týdně,“ popisuje.

A kdo je jeho vzorem?

Alešovi se rozzáří oči: „No přece táta!“