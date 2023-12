Nemáme plán B. Paříž dokončuje podzemní nádrž, která má zachránit olympiádu

Srpnové testovací závody triatlonistů na Seině měly ukázat, že řeka je pro plavecké disciplíny zcela bezpečná.

Jenže neukázaly.

Dva závody proběhly v pořádku, pak se ale hladina znečištění zvedla a další dvě klání se kvůli tomu úplně zrušila. Pro pořadatele to bylo o to nepříjemnější, protože po Světovém poháru v dálkovém plavání to byla už druhá akce během čtrnácti dnů, kterou vysoké hodnoty znečištění zmařily.

Co kdyby k něčemu takovému došlo při olympiádě?

„Pokusili bychom se termín závodu o jeden nebo dva dny posunout, než se kvalita vody zlepší,“ ujišťoval v srpnu zástupce pařížské starostky Pierre Rabadan, který má olympijské a paralympijské hry na starost.

Paříž trápí především zastaralý systém kanalizace z 19. století, která mísí odpadní vodu s dešťovou. Zhruba desetkrát za rok se pak stane, že se kanalizace kvůli srážkám přetíží a aby se odpadní voda nevylila do ulic, vypustí se do Seiny.

Což se s plaveckými závody v řece pochopitelně vylučuje.

Černému scénáři má předejít podzemní nádrž, kterou město momentálně dokončuje u Slavkovského nádraží. Betonová stavba hluboká 30 metrů pojme až 46 tisíc kubických metrů vody z městské kanalizace, a měla by tak Seinu ochránit před přívalem dešťovky a splašků.

„Stavba nádrže je takový maraton. Nejprve to byla výzva, teď už se ale blížíme do cíle, a z výzvy je závazek mít všechny plánované disciplíny na Seině,“ vyjádřil se ředitel pařížského vodního hospodářství Benjamin Raigneau pro Reuters.

S budováním nádrže začalo město před čtyřmi lety a hotovo by mělo být na jaře. Zadržená voda pak poputuje do čističek a až z nich do řeky. K dodržení zdravotních standardů v Seině mají přispět také zpřísněné procedury v čističkách.

Umístění olympijských a paralympijských disciplín na Seinu je prvním krokem k návratu plavců do centra města, což by mělo být podle pařížské starostky Anne Hidalgové možné pro veřejnost od roku 2025.

Ještě do olympiády ale chce město zajistit, aby všechny lodě na řece odváděly odpad do kanalizace, a připojit asi dvacet tisíc domácností v Paříži a okolí na odpadní systém.

I kdyby se vše podařilo včas, stále hrozí, že kvalita vody v Seině olympijské závody nedovolí. Jak se totiž ukázalo po srpnovém fiasku, nadlimitní hodnoty znečištění způsobil otevřený vadný ventil, na který automatický monitorovací systém nedokázal upozornit.

A pro takový případ organizátoři s žádnou zálohou nepočítají.

„Nemáme plán B, vzhledem k tomu, že plán A je náročný až dost,“ přiznal Rabadan.

Snad po dokončení megalomanské nádrže nezapomenou dělníci zavřít potřebné ventily.