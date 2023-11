Ničení přírody za olympiádu nestojí. Surfaři horují proti stavbě na útesu

Pořadatelé olympijských her 2024 v Paříži navrhli, že by pro potřeby surfařských soutěží na Tahiti postavili menší věž pro rozhodčí a technické zázemí, než původně plánovali. Reagovali tak na obavy místních obyvatel z poškození korálového útesu, do kterého by měla být věž ukotvena. Obyvatelé lokality u pláže Teahupo’o vyhlášené vysokými vlnami ale ani s touto variantou nesouhlasí, informovala agentura Reuters.