Koukli na soupisku a viděli, že je mi 37. Možná mě podcenili, usmíval se Schilb

Češi předvedli dvě dost rozdílné poloviny. Zatímco v té první jste drželi s Američany krok, ve druhém už jste nestíhali. Čím to bylo?

Oni určitě přidali na intenzitě. V první polovině jsme se dostávali i k lehčím střelám, ve druhé půli už u nás byli, létali po hřišti, zachytávali naše nahrávky. A běhali, nám se nedařilo je zastavit, zkoušeli jsme různé systémy, zónu i osobní obranu, ale vždycky našli způsob, jak se dostat ke střelám.

To musí být demotivující.

Jsou silný tým, ale myslím, že i my jsme ukázali charakter. Je to olympiáda, každý tým se snaží dostat tak daleko, jak to jen jde. Byl to vzrušující zápas, ale s nepříjemným koncem.

V první čtvrtině jste vedli dokonce o 10 bodů. Vy jste znovu zářil, tak trochu jste si na palubovce dělal, co jste chtěl. Nepodcenili vás trochu?

Možná jo, podívali se na soupisku a viděli, že tomuhle klukovi je 37 let (usměje se). Možná na to nebyli připraveni, ale náš tým má srdce a sebedůvěru. Nebylo přímo v našem plánu, že se budu dostávat ke střelám, to vyplynulo ze hry. Máme v týmu dobrou chemii, snažíme se vytvářet co nejlepší střelecké pozice a padlo to na mě.

Do Tokia jste dorazil jako poslední až v pátek v den zahájení her. Cítil jste se zápas od zápasu lépe?

Určitě. Ten zápas proti Francii byl trochu zklamáním pro všechny, doufali jsme v lepší výsledek, ale myslím, že jsme se dobře oklepali a ukázali zase tu naši bojovnost.

Bylo pro vás výjimečné hrát proti Spojeným státům na olympiádě?

Řekl bych, že ano. Když jsem vyrůstal, pořád jsem sledoval americký tým, všichni na světě ho sledovali. A když mám možnost proti němu hrát, tak ho chci i porazit, i když jsou nejlepší na světě. Dodává mi to další energii a snahu se předvést.

Olympijský turnaj pro vás po třech zápasech skončil, do čtvrtfinále jste nepostoupili. Tak jaká byla tahle olympijská zkušenost?

Byla skvělá. Myslím, že si z toho dokážeme vzít hodně. Velké zkušenosti, které většina lidí za život nezíská. Věřím, že někteří kluci se i díky těmto zkušenostem dokážou v kariéře posunout dál. Pro mě byla čest reprezentovat Česko na olympiádě v basketbale a nechal jsem tam všechno. Nemůžu chtít víc.

Jak vidíte svou budoucnost v reprezentaci? Uvidí vás fanoušci za rok na Eurobasketu?

Teď si fakt nejsem jistý. Je to něco, co rozhodnu se svojí rodinou, musíme se domluvit, co pro nás bude nejlepší.