Warholmova fantazie: světový rekord na 400 m překážek vylepšil o 76 setin

Oba rivalové svedli první velkou bitvu v Curychu v roce 2019 a bylo to tehdy poprvé, co se dva běžci v jednom závodě dostali pod 47 sekund. Warholm vyhrál, stejně jako o pár dní později ve finále mistrovství světa v Dauhá. I letos měl v tabulkách navrch a potvrdil to v Tokiu v nejdůležitějším závodě roku.

Po většinu okruhu vedl, Benjamin sice v závěru dotahoval, ale Nor ještě větším zrychlením útok odrazil. Američan byl v cíli druhý za 46,17 a ještě třetí Brazilec Alison Dos Santos v čase 46,72 by byl na začátku roku světovým rekordmanem.

Připravujeme podrobnosti