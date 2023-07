S novým vivo X90 Pro vyfotíte i hvězdnou oblohu nebo jiné skvělé noční fotky

Noční snímky včetně fotografií noční oblohy nejsou ničím novým. Jde o to, jak se k takové fotografii dostat. Dřív byl nezbytností kvalitní stativ, vhodný fotoaparát a dost času. Dnes vytáhnete smartphone z kapsy a stisknete spoušť. Výsledek bude často lepší s dnešní technikou a za zlomek ceny té původní. Důvodem jsou nové technologie, které smartphony velmi rychle adoptují. V případě noční fotografie to jsou stále větší snímací čipy, vylepšená optika, špičková optická i elektronická stabilizace a v neposlední řadě vývoj na poli softwaru. Třeba protože procesor fotoaparátu využívá umělou inteligenci, stále se učí a zlepšuje se.

Jenže tak úplně samo to celé nejde. Profesionální fotograf Jakub Polomski poukazuje na různé problémy, s nimiž se obecně potýkají chytré telefony při slabém osvětlení. Mezi ně patří například malé snímače omezující zachycení dostatečného množství světla, pevná clona, agresivní algoritmy redukce šumu ovlivňující detaily, potenciální rozmazanost kvůli pomalejším rychlostem závěrky, degradace způsobená digitálním zoomem a omezená manuální kontrola nastavení.

Na velikosti u noční fotografie záleží

Podle Gabriela Santose je důležitá zejména velikost snímače a světelnost objektivu, který umožní zachycení maximálního množství světla, tolik potřebného k tvorbě fotografií. „Čím větší je snímač a čím více světla dokáže objektiv shromáždit, tím lepší jsou celkové výsledky.“ U viva X90 Pro Timm Allrich vyzdvihl integrovaný stabilizátor obrazu a právě velký, vysoce citlivý snímač, který vyniká redukcí šumu a překonává mnoho menších fotoaparátů.

Fotografie pořízené smartphonem Vivo X90 Pro

Výběr kvalitního hardwaru je tedy nezbytný, ale samo o sobě by to nestačilo. Společnost vivo proto dlouhodobě sází na spolupráci a partnerství se společností Zeiss, což je legendární výrobce fotografické techniky. Specialitou společnosti vivo bylo použití gimbalu pro stabilizaci obrazu. Poprvé se tak stalo už u modelu X51, což byla první vlajková loď značky pro evropské trhy.

Díky použití gimbalu bylo možné prodloužit expoziční časy. S pohybovou neostrostí pak pomohly nové algoritmy. Následující modely vždy přinesly nová vylepšení. Vivo X60 Pro vyvinutý společně s odborníky ze společnosti Zeiss nabídl vylepšený gimbal a funkci Extreme Night Vision 2.0. Model X80 Pro premiérově představil čip V1+ a povrchovou úpravu ZEISS T*, čímž dále posunulo fotografování při slabém osvětlení a v noci. A nyní model vivo X90 Pro navazuje na úspěchy svých předchůdců a přináší nejdokonalejší zážitek z fotografování při slabém osvětlení.

Odborníci radí, na co si dát pozor

„Noční fotografování tradičně představuje pro fotoaparáty chytrých telefonů výzvu, zejména pokud jde o řešení problémů s dynamickým rozsahem. Vysoký kontrast mezi stíny a světly často vede k podexponovaným snímkům bez detailů, struktury a kontrastu. Za špatných světelných podmínek je náročné také zvládnutí nastavení ISO,“ uvedl Michael Portillo.

Fotografie pořízené smartphonem Vivo X90 Pro

Podle Jakuba představuje hlavní faktor, který odlišuje dobrou a nepříliš dobrou noční fotografii, úroveň šumu a zrnitosti obrazu. Kvalitní noční fotografie by měla vykazovat minimální šum a zachovat si tak čistý a ostrý vzhled. Dále je nezbytná dobrá expozice a kontrast spolu s vyváženou hrou světla a stínu. Timm zdůraznil, že je důležité dosáhnout vyváženého obrazu řízením rozdílů kontrastu a jasu, zejména v různých fázích noci. „Správně zvolit kompozici za špatných světelných podmínek může být náročné, a proto je použití dalších dodatečných nástrojů, jako jsou například svítilny, vhodné.“ Gabriel v tomto souhlasí. Zdůraznil význam hry s okolním světlem pro zvýraznění požadovaných objektů a používání delších expozičních časů při co nejnižší hodnotě ISO pro minimalizaci šumu. Doporučuje také kreativně využít dostupné zdroje světla, jako jsou pouliční lampy nebo odrazy, či dokonce měsíc; dodají fotografii na zajímavosti a rozměru. Kreativitě se zde meze nekladou a možností, jak je zapojit, je mnoho.

Zkoušejte, testujte a nebojte se experimentovat

Podle Michaela by dobrá noční fotografie měla ukázat detaily a kontrasty různých zdrojů světla, zachovat realističnost a minimalizovat stíny. „Naučit se zvládat HDR, barvy, ostrosti a digitální šum je zcela zásadní.“ Všichni fotografové vyzývají začínající fotografy, aby si vzali do ruky smartphone a vyrazili ven, trénovali a seznamovali se s různými fázemi osvětlení – od soumraku, východu a západu slunce až po téměř úplnou tmu, ideálně v oblasti s malým světelným znečištěním. Důležité je přístroj vyzkoušet, pohrát si s nastavením a prozkoumat, co všechno lze dělat.

Gabriel zdůraznil, že je důležité pochopit, jak se světlo chová za slabého osvětlení. „Opakovaným zachycením stejné scény při západu slunce se lze naučit upravovat nastavení, jako je expoziční čas, clona a citlivost ISO, podle toho, jak se mění osvětlení. Tato praktická zkušenost pomáhá fotografům maximálně využít situace,“ dodává Timm Allrich. „Proč nevyužít západu slunce a nepoznat různé fáze jasu, soumraku a noci na vlastní kůži? Je to ideální příležitost, jak získat zkušenosti, jak využít situace se slabým osvětlením ve svůj prospěch,“ doplňuje Gabriel. Oba navíc doporučují používat stativ, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita snímků. Ten používá také Jakub a vysvětluje, že stačí i jiná stabilní podložka minimalizující otřesy fotoaparátu.

Fotografie pořízené smartphonem Vivo X90 Pro

Michael dodává, že v kombinaci se stativem by fotografové měli využívat noční režim nebo profesionální režim pro kontrolu nastavení, jako je rychlost závěrky a pohyb, a pořizovat snímky během tzv. modré hodiny pro krásnou oblohu a zesílené barvy, případně je ještě vylepšit pomocí vivo filtrů.

Fotoaparát vivo X90 Pro dosahuje působivých výsledků téměř za všech podmínek. Fotografování ve dne již mnoho let není takovou výzvou, ale s nedávným vývojem hardwaru i softwaru se i fotografování při slabém osvětlení a v noci stalo hračkou.

To, co bylo kdysi vyhrazeno profesionálním fotografům, je nyní k dispozici nadšencům do mobilní fotografie, a to přímo v jejich kapse. Fotoaparát vivo X90 Pro umožňuje uživatelům zcela novým způsobem pracovat s nejrůznějšími fázemi světla a zachytit skutečně výjimečné okamžiky. Díky tak široké škále fotografických možností se nyní může každý výjimečný okamžik stát cennou vzpomínkou uchovanou navždy. Smartphone však má i další přednosti, například velmi rychlé nabíjení.