Nový fotomobil by si měl poradit i s nomofobií neboli strachem z vybití

Pokud porovnáme standardní mobilní telefon před deseti patnácti lety s tím dnešním, prohrává ten starý na plné čáře. Tedy patrně až na jednu vlastnost. Výdrž baterie. Časy, kdy telefon vydržel na jedno nabití pět dní až týden, jsou dávno pryč. Při tom všem, co nyní musí tento kapesní pomocník zastoupit, ani není divu. Dva dny bez nabíječky tak jsou pro dnešní chytré telefony maximum.

Právě to uživatele na dnešních mobilních telefonech trápí asi nejvíc. Podle zprávy společnosti Deloitte o digitálních spotřebitelských trendech od roku 2022 totiž zákazníky vedle ceny zajímá prodloužená výdrž baterie.

Vivo překonává obavy

Touto problematikou se zabývá i výrobce chytrých telefonů vivo. Jeho rakouská pobočka si nechala vypracovat vlastní výzkum, dle kterého celých 61 procent respondentů trpí takzvanou nomofobií, tedy strachu ze „ztráty“ telefonu, což nejčastěji může zapříčinit příliš rychlé vybití baterie. Jen asi třetina oslovených uvedla, že je s výdrží své baterie spokojena.

Vivo se na tento problém při konstrukci nového telefonu X90 Pro zaměřilo. Nový smartphone se spoléhá na chytrou baterii s kapacitou 4870 miliampérů, která využívá dvoučlánkovou technologii. To výrazně snižuje zátěž v porovnání s jednočlánkovým modulem a umožňuje prodloužit životnost baterie.

Pomocí dodávané 120W kabelové nabíječky dosáhne vivo X90 Pro 50 procent kapacity baterie za něco málo přes osm minut. Plné nabití telefonu by mělo trvat méně než pětadvacet minut. Zcela tak odpadá potřeba nechat mobilní telefon připojený do sítě přes celou noc, což je ostatně jeden z důvodů, proč výdrž baterie postupně klesá.

Vivo vytvořilo X90 Pro ve spolupráci s firmou Zeiss Global Imaging. Vedle zmíněného urychleného nabíjení baterie láká telefon na největší foto snímač na trhu a nový čip pro zpracování obrazu. Vivo se tak s novým modelem chce dostat na špičku smartphonů zaměřených na fotografování. „Vivo X90 Pro byl koncipován tak, aby překonal ty nejnáročnější výzvy v oblasti fotografování a natáčení videí, včetně scén natáčených při slabém osvětlení,“ říká Gabriela Roušarová, manažerka českého zastoupení společnosti.

Velké oko se třemi fotoaparáty

Největší foto snímač Hlavním tahákem výbavy vivo X90 Pro je dosud největší jednopalcový upravený obrazový snímač IMX989. V porovnání s ostatními zařízeními s jednopalcovým snímačem nabízí tento 50Mpx fotoaparát vysokou světelnost f/1,75 a 3,2 μm velké pixely v konfiguraci 4v1. Umožňuje větší příjem světla na jeden pixel, a tím jasnější a ostřejší snímky. Fotosenzitivní plocha snímače byla oproti předchozímu vivo X80 Pro zvětšena o 77 % a kapacita příjmu světla zvýšena až o 43 %, slibuje výrobce.

Díky hardwarovým a softwarovým inovacím je nyní smartphone X90 Pro schopen natáčet videa v rozlišení 4K i za špatných světelných podmínek a díky algoritmu pro redukci šumu umožňuje dosáhnout čistoty obrazu i při vysokém nastavení ISO. Dokáže prý taktéž pořídit snímky hvězdné oblohy přímo z ruky díky režimu Handheld Astro a AI Night View, jež umožňují získat přesnější barevné tóny při nočních fotografiích.

Zaujme i zadní 50Mpx portrétní fotoaparát s pevným ohniskem a 50 milimetrovou konfigurací, který umožňuje zachycení jemně detailních portrétů i za zhoršených světelných podmínek. X90 Pro tak navazuje na vysoce oceňované portrétní funkce svého předchůdce a přináší ještě vyšší kvalitu portrétního fotografování.

Trojici fotoaparátů doplňuje ještě 108stupňový širokoúhlý fotoaparát s velmi nízkým zkreslením vhodný pro dokonalý záběr i v těsné blízkosti fotografovaného objektu.

Model pak vzhledově čerpá z designu profesionálních přístrojů a integruje všechny tři zadní fotoaparáty do jednoho „velkého oka“, čímž vytváří ucelený vzhled. Skleněná čočka je na povrchu potažena sklem Corning Gorilla Glass s mimořádně tvrdou povrchovou úpravou, což zajišťuje odolnost proti pádům a poškrábání. Celkovému designu zadní strany fotomobilu vypomáhá potažení na dotek měkkou oblázkovou veganskou kůží, která by měla být vysoce trvanlivá a hlavně odolná proti skvrnám.

Výrobce svůj nový výtvor doporučuje i hráčům her. Nejen pro ně vyvinul chladicí rámeček, který snižuje přenos tepla z procesoru do rámu telefonu. Takže místa, kde se ruce při vodorovném držení dotýkají telefonu, zůstávají při velké zátěži (jako je právě intenzivní hraní her) až o celé 2 °C chladnější.