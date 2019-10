Ukázali telefon jako harmoniku. V prodeji by měl být příští rok

Značka TCL je v Česku známá právě přes televize. Ale pravděpodobně si ji budeme od příštího roku asociovat i s mobilními telefony, což ostatně platí už nějaký ten pátek, ale nepřímo. TCL totiž vlastní značky Alcatel a Blackberry, které u nás samozřejmě prodává.

Jenže především první značku chce posunout jen do kategorie low-endů, čemuž už delší dobu odpovídá nabídka modelů. Přístroje vyšší řady chce prodávat pod vlastní značkou a první ukázala už na veletrhu IFA v Berlíně. Model Plex se však zatím prodávat nezačal. Ani to není telefon nejvyšší třídy, patří do střední.

Ovšem budoucnost může být zajímavější. TCL je významným výrobcem displejů, takže si vyvíjí vlastní ohebné panely pro mobilní zařízení včetně OLED displejů. Že to zvládá, už dokázala na veletrhu MWC v Barceloně na začátku letošního roku. A také uvedla, že čeká na snížení ceny, takže modely s ohebným displejem nabídne až v roce 2020.

Mezi vystavenými prototypy na veletrzích v Barceloně a Berlíně nejvíc zaujalo malé véčko, tedy vlastně klasický dnešní smartphone, který se dokáže ohnout zhruba v polovině. Něco podobného pravděpodobně za pár dnů představí Motorola jako novodobý model RAZR a aktuálně stejný koncept ve vývoji přiznal Samsung.

I konkurenti se dostanou do prodeje spíš příští rok, technologie ohebných displejů je stále ve vývoji, a vlastně jediný běžně prodávaný model, a to ještě ne na všech trzích, je Samsung Galaxy Fold. Konkurenční Huawei Mate X se zatím prodávat nezačal, ale tam to může být i problémy firmy s embargem ze strany americké administrativy.

Prostě vše důležité na poli ohebných smartphonů se začne odehrávat příští rok. A bude toho hodně. Vedle Galaxy Foldu a opačně otevíraného Matu X to bude třeba právě véčková konstrukce. Tedy opačný případ, místo výrazného zvětšení po otevření jsou zde benefitem malé rozměry po zavření.

TCL půjde asi všemi směry, a nedávno firma ukázala magazínu CNET další možnost. Ta reflektuje první pravidlo, kdy flexibilní displej umožní po rozevření výrazně zvětšit pracovní plochu, tedy displej. Koncept TLC, který nemá zatím žádné jméno, se skládá na tři části a vypadá tak jako harmonika.

Po rozevření se z půdorysu běžného smartphonu stane desetipalcový tablet. To už je pořádná plocha, výše zmíněné modely Fold a Mate X se po rozevření zvětší na zhruba sedm palců.

Podle redaktorky magazínu CNET prototyp nebyl funkční, respektive byla to rozkládací maketa, displej nešel zapnout. Tudíž nějaké zásadní dojmy z práce zatím nejsou. Ale jistě podstatným poznatkem je ten, že zavřený telefon je velmi tlustý, prostě jako tři smartphony na sobě. Což může být dost omezující a nepohodlné.

V každém případě příští rok by měl být zajímavý. Je jasné, že i tak nebudou skládací telefony s ohebným displejem masovým zbožím pro každého. Budou drahé, i když právě TCL už letos na jaře slibovalo mnohem nižší ceny, než jsou u letošní dvojice Samsungu a Huaweie. Samsung se prodává v přepočtu za zhruba 52 000 korun, huawei by měl být ještě dražší, zřejmě přes 60 000 korun.