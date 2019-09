Pochlubili se smartphonem na polovic. Zatím ale jen ve vitríně

Tato myšlenka není nová, je veřejným tajemstvím, že na podobném telefonu pracuje už delší čas Motorola, že by se měl jmenovat Razr po legendárním véčkovém předchůdci a že vlastně použije jeho koncepci. Tedy v zavřeném stavu malý přístroj, v otevřeném plnohodnotný běžný smartphone.

Je to druhá varianta rozkládacího mobilu s flexibilním displejem. Ta druhá a zatím častější naopak bere běžný smartphone a rozevřením ho zvětší na dvojnásobnou plochu. Takže z něj vznikne v podstatě tablet. Takovou koncepci má Samsung Fold, první rozkládací telefon Royole nebo chystaný Huawei Mate X.

Čínský koncern TCL, který je pod svou značkou známý v Evropě primárně jako producent televizí, vlastní značky Alcatel nebo BlackBerry. S mobily doposud pod vlastním logem v Evropě neobchodoval. Což se však letos na podzim změní, první model Plex se začne prodávat od října. Ten představíme v samostatném článku, nyní se podíváme na koncepty pro blízkou budoucnost.

A tu TCL vidí především v ohebných displejích. Firma je velkým producentem displejů, takže využívá vlastní vývoj a není závislá na vývoji a dodávkách třetích stran jako někteří další výrobci. To je bezesporu velká výhoda, a i proto se TCL už nějaký ten měsíc chlubí, že ohebné displeje dokáže vyrábět a že budou levnější než doposud.

Na veletrhu IFA v Berlíně pak firma ukázala nové koncepty, v jejichž čele stojí telefon, který by se možná mohl do prodeje dostat už docela brzo. Jméno nemá, je to prostě koncept, který funguje podobně jako výše zmíněný Razr od Motoroly.

Prostě je to moderní véčko s displejem přes celou vnitřní plochu. Ale dál se od konceptu Razru liší. Razr má vnější displej, TCL nikoliv, místo něj je sestava objektivů fotoaparátu. Aby uživatel viděl, co se děje, tak je horní část kratší než spodní a kousek displeje je stále vidět. A právě zde se zobrazují systémové informace.

Detaily jsou zatím neznámé, telefon firma ukázala velmi krátce na tiskové konferenci, tak na 20 sekund, pak putoval do kapsy saka. A na stánku jsou k vidění jen makety. Že je to především stylovka, ukazuje použití pravé kůže na vnější straně telefonu.

Výhodou jsou velmi kompaktní rozměry a zároveň standardní velikost po jeho rozevření. Kdo ovšem touží po opačném řešení, tedy z normálního telefonu tablet, tak si také u TCL asi brzo vybere. Jeden z těchto konceptů byl dokonce funkční, ale opět bez možnosti jej vyzkoušet. Dostupnost a cenu výrobce neuvedl, ale všeobecně se očekává, že do tohoto nového segmentu přístrojů vstoupí TCL příští rok.