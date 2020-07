TCL představilo dvě zajímavé novinky. Jenže si na ně počkáme

TCL je jedním z největších světových výrobců televizí a i mobily produkuje už dlouhá léta. Jenže pod svou vlastní značkou byly dlouho známé jen v Asii. Ve zbytku světa používal, respektive stále používá, licencovanou značku Alcatel a donedávna i Blackberry. Jenže Blackberry je v podstatě mrtvé a Alcatel je značka levných telefonů, proto se TCL rozhodlo svou vlastní značku rozšířit globálně.

A hned od počátku zvolilo zajímavou strategii. Své smartphony představuje v výrazným předstihem, než se dostanou na pulty prodejen. Po loňském úvodním modelu Plex přišla řada na modely TCL 10. Poprvé firma první trojici ukázala už v lednu na veletrhu CES, ale to byla spíš jen taková ukázka.

Na opravdovou premiéru mělo dojít na veletrhu MWC v Barceloně na konci února. Jenže do toho vstoupil koronavirus, kvůli kterému byl veletrh zrušený. TCL přesto v době veletrhu mělo prezentaci, kde jsme si modely 10 Pro, 10 L a 10 5G mohli detailně prohlédnout, ale k veřejné prezentaci došlo až o více než měsíc později. Do prodeje se pak dostaly až na konci května, tedy téměř půl roku po první prezentaci. Dodejme, že v Česku se prodávají jen první dva modely, TCL 10 5G se v Česku neprodává.

Ceny známe, v prodeji za několik měsíců

Nyní dochází na pokračování desítkové řady. TCL oznámilo dva modely 10 Plus a 10 SE. A to včetně cen na českém trhu. Jenže pokud vás jeden z nich zaujme, tak do obchodu spěchat nemusíte. Strategie výrobce je stejná jako u předchozí trojice modelů. Teď představené, ale v prodeji až za delší čas. Firma uvádí zahájení prodeje na poslední letošní kvartál, tedy nejdřív v říjnu (i když někteří prodejci hlásí dodávky už v srpnu). Je to zvláštní strategie, dnes naprosto výjimečná. Konkurence začíná prodávat telefony obvykle hned či krátce po premiéře.



Nejlevnější desítka

Jedna z novinek bude úplně nejlevnějším modelem značky na trhu. TCL 10 SE bude stát 4 990 Kč, doposud nejlevnější model 10 L se prodává za 6 990 Kč. Novinka nemá sice nikterak oslňující výbavu, ale není ani vyloženě špatná.

Telefon má displej s úhlopříčkou 6,52 palce a rozlišením HD+ a poměrem stran 20:9. Rámečky jsou minimální a přední kamerka je ve výřezu. Procesor MediaTek Helio P22 sice není nejnovější, ale výkonem pro zbytek hardwaru dostačuje. Sekunduje mu 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti.

Baterie má kapacitu 4 000 mAh a telefon zvládá rychlonabíjení, a dokonce reverzní nabíjení jiného zařízení. To není v dané cenové kategorii zcela běžné. Stejně tak je výhodou čip NFC. Trojitý foťák má hlavní snímač s rozlišením 48 Mpix a solidní světelností f/1.8, další senzor je širokoúhlý a třetí pro hloubku ostrosti.

Zakřivený displej ve střední třídě

Nové TCL 10 Plus bude stát 7 990 Kč, takže bude mít širokou paletu konkurentů. Proti nim bude bojovat primárně v dané třídě neobvyklým zahnutým displejem, kterým se proslavily samsungy řady S a Note. TCL má displej zahnutý po bocích s úhlopříčkou 6,47 palce a rozlišením FHD+. Displej zabírá 93 procent čelní plochy telefonu, takže rámečky jsou velmi střídmé. Přední kamerka je ve výřezu.

Se zahnutým displejem to telefonu sluší, působí dražším dojmem, než kolik doopravdy stojí, respektive kolik bude stát, až se začne prodávat. Zaujme i zadní pás objektivů, což je ostatně poznávací znamení všech modelů TCL.

O výkon se stará Snapdragon 665. Operační paměť má kapacitu 6 GB, což je slušné, naopak překvapuje jen 64 GB uživatelské paměti, když levnější model má kapacitu dvojnásobnou. Je to poněkud zvláštní strategie. Ve výbavě nechybí NFC nebo rychlonabíjení článku s kapacitou 4 500 mAh. Tento model reverzní nabíjení nepodporuje.

Hlavní fotoaparát má čtyři objektivy. Hlavní má opět rozlišení 48 Mpix a světelnost f/1.8, širokoúhlý objektiv má rozlišení 8 Mpix. Navíc je zde makro snímač, ale to není příliš podstatná věc. Přední kamerka má pak rozlišení 16 Mpix.