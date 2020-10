Krásný smartphone, který trochu podcenil výkon. Test TCL 10 Pro

Smartphony jakési prémiové vyšší střední třídy jsou momentálně v módě. Jsou to telefony, ke kterým se obrací pozornost výrobců i zákazníků čím dál víc. Jednoduše proto, že pro běžného spotřebitele se špičkové a drahé modely staly nedostupnou záležitostí. Takže o nich mohou snít, ale koupí si něco levnějšího.

A právě pro zákazníky, kteří nemají extra hluboko do kapsy, ale ani nechtějí utrácet horentní sumy, je tu prémiová vyšší střední třída. Do této kategorie patří i elegantní TCL 10 Pro, podle našeho názoru designově jeden z nejpovedenějších smartphonů aktuální nabídky.

Trochu potíž je, že stále stojí 12 000 korun a za tuto částku nabídnou mnozí výrobci o něco výkonnější hardware nebo příslib budoucí podpory 5G sítí. I tak nicméně není TCL 10 Pro vyloženě špatnou volbou, komu jde o styl, bude skutečně spokojen.

Je to opravdu taková designovka?

Vymyslet u designu smartphonů něco nového není pro výrobce lehké, ale někteří ukazují, že to jde. Důkazem budiž krásně minimalistické LG Velvet. TCL 10 Pro je z trochu jiného soudku: nečekejme žádnou originalitu, žádný nový přístup ani odlišné nápady. Jenže to, co v tradičních mezích design modelu předvádí, předvádí opravdu výtečně.

Telefon má krásně vyvážené proporce: tenké a relativně štíhlé tělo, jemná zaoblení prakticky ze všech stran, žádný rušivý výstupek na zadní straně. Záda, která mají do boků stejné zaoblení jako displej, mají barevný přechod, který nemusí vyhovovat vkusu každého. Na druhou stranu oceňujeme matné provedení povrchu, ten se tak na první pohled neupatlává tolik jako různé lesklé varianty u konkurence. Výsledkem je nesmírně elegantní přístroj, který sice nesrší originalitou, ale je opravdu hezký. Navíc se může TCL pochlubit i výtečným zpracováním, takže celkově si telefon za své provedení zaslouží pochvalu.

Díky svým jemně zaobleným tvarům navíc padne TCL 10 Pro dobře do ruky. S rozměry 158,5 x 72,4 x 9,2 mm patří ke kompaktnějším kouskům i navzdory displeji s úhlopříčkou 6,47 palce.

Jaký je displej?

TCL se u svých smartphonů chlubí, že mají výborné displeje. Firma si je sama vyrábí a snaží se docílit takové kvality, aby ji mohla prezentovat jako konkurenční výhodu. TCL 10 Pro má rozhodně povedený AMOLED panel se zahnutím a rozlišením 1 080 x 2 340 pixelů, ale na druhou stranu dramatický skok kupředu oproti konkurenci nevidíme. Ano, displej je určitě lepší než třeba u různých modelů Xiaomi v obdobné cenové kategorii, ale není to drama a podle nás nejde o tak důležitý argument.

Každopádně se displej povedl, nechybí podpora funkcí jako HDR nebo always-on zobrazení údajů a notifikací na zamčené obrazovce telefonu. V horní části se nachází jen drobný kapkovitý výřez, který neruší symetrii designu telefonu.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

výborné zpracování

dobrý fotoaparát

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? nižší výkon

chybí prémiové funkce jako 5G, bezdrátové dobíjení a další Kdy? V prodeji Za kolik? 11 990 Kč

Dobrému dojmu z displeje pomáhá i to, že se u TCL nesnažili kdovíjak upravit operační systém Android. Ten je tu ve verzi 10 a TCL slibuje aktualizaci na novou „jedenáctku“, jsme zvědavi, jak dlouho na ni budeme u tohoto prémiového modelu značky čekat. Základ systému působí čistým dojmem (to by mohlo aktualizaci urychlit), v TCL ani moc neměnili základní strukturu menu nastavení, jen přidali nějaké své položky. Telefon je prakticky prostý jakýchkoli zbytečných aplikací navíc, i za to TCL chválíme.

Chybí mu něco?

Vlastně asi trochu výkonu. Ne, že by TCL 10 Pro byl telefon s nedostatkem výpočetní síly, ale v porovnání s konkurencí je použitý procesor Snapdragon 675 přeci jen trochu starší a dýchavičnější, moderní snapdragon „sedmičkové“ řady by přístroji určitě slušel víc. Na druhou stranu v praxi nemusí běžný uživatel nic poznat, potíž je v tom, že TCL 10 Pro míří i na ty náročnější a ti by mohli být zklamáni. 6 GB RAM paměti je dostatečná porce, tady to prostě chtělo trochu méně šetřit na procesoru – telefon by se rázem stal alespoň na papíře atraktivnější.

Jinak výbava nijak osekaná není. Chybí třeba bezdrátové dobíjení, ale je tu 3,5mm audio jack pro sluchátka, hybridní sestava slotů pro SIM (dvě SIM, nebo SIM + paměťová karta), solidních 128 GB vnitřní paměti. Čtečka otisků prstů je v displeji a patří k těm lépe reagujícím.

Co výdrž baterie?

I ta je solidní. TCL 10 Pro se sice tváří jako tenký telefon, ale z velké části je to díky zaoblení předního i zadního skla. Tloušťka 9,2 mm je naopak možná mírný nadstandard, díky tomu se do těla vešla pořádná baterie s kapacitou 4 500 mAh. To znamená velmi dobrou výdrž, v praxi je perný den naprosto bezproblémovou záležitostí a při troše snahy se dá telefon používat dva dny a pak teprve je nutné najít nabíječku.

Přes USB-C konektor je podporováno i rychlé dobíjení, konkrétně s výkonem 18 W, což znamená dobití na 50 % kapacity asi za půl hodiny. Není to tedy žádný rekordman, ale dobíjení je solidně rychlé a v nouzi stačí chvilka a telefon má zase relativně solidní porci energie na další hodiny provozu.

Jaký je fotoaparát?

Foťáky jsou další oblastí, kterou chce TCL v dané kategorii vynikat nad konkurenci. A i tady platí, že TCL 10 Pro má foťák(y) kvalitní, na druhou stranu v dané cenové hladině už dobře fotí většina smartphonů.

Pravdou je, že především hlavní fotoaparát modelu 10 Pro nemá žádné výrazné slabiny, podává dobrý výkon jak za ostrého slunečního svitu, tak při špatném osvětlení: ano, šum se objevuje a s ním i určitá ztráta detailů, ale celkový dojem z fotografií je dobrý. I v nočním režimu a s použitím HDR se snaží TCL o trochu přirozenější podání snímků, žádné přehnané barevnosti a vyžehlené kontrasty.

Hlavní snímač má rozlišení 64 megapixelů a vytváří šestnáctimegapixelové snímky s využitím metody pixel-binningu. Širokoúhlý snímač také produkuje šestnáctimegapixelové snímky, tentokrát je to zároveň i jeho fyzické rozlišení. Snímač má relativně menší zkreslení, takže i tady snímky působí dobrým dojmem, ale schopnosti fotoaparátu v horším světle jsou přeci jen trochu omezené.

Čtyřnásobná sestava foťáku je jinak celkem „na oko“. Kromě hlavního a širokoúhlého snímače tu je ještě pětimegapixelový makro objektiv: ten se dá sem tam použít, ale zázraky nečekejte. A dvoumegapixelový snímač pro získávání dat o hloubce ostrosti je jen drobný detail navíc. Selfie kamera vpředu má rozlišení 24 megapixleů.

Hlavní kritiku, kterou si od nás foťák vyslouží, je za zmatečné ovládání. Přepínání mezi objektivy se totiž děje pokaždé někde jinde – zatímco širokoúhlý záběr se zapíná ikonou vedle indikace zoomu, na makro se dá přepnout jen ve spodní (boční) liště s nabídkami fotofunkcí. Na druhou stranu mezi nimi nechybí manuální možnosti ovládání, maximální doba expozice je jen osmina sekundy.

Mám si ho pořídit?

TCL 10 Pro je velmi elegantní a designově i konstrukčně nesmírně povedený kousek. Ani po funkční stránce u něj neshledáváme žádné nedostatky a jako celek se nám telefon opravdu líbí. Jen je otázkou, zda budou zákazníci ochotni za něj dát dvanáct tisíc korun.

Konkurence je v tomto ohledu víc než dost a třeba v úvodu zmíněné LG Velvet je sice o tři tisíce dražší, ale má víc výkonu, možnou budoucí podporu 5G i v našich končinách, ještě trochu atraktivnější design, odolnost vůči vodě a prachu, bezdrátové nabíjení a minimálně stejně dobrý fotoaparát. Podobně je na tom třeba Motorola Edge.

Silnou konkurenci představují modely Xiaomi řady Mi Note 10. Ty mají rovněž zahnutý displej a Mi Note 10 s větší baterkou a ještě trochu lepším foťákem je pouze o tisícovku dražší než TCL. A model Lite je dokonce o dva tisíce levnější a i ten má trochu lepší procesor.

Konkurentů v cenové kategorii kolem deseti tisíc korun je navíc nespočet. OnePlus Nord, Realme X50 5G, Samsung Galaxy A71 nebo M51 či Sony Xperia 10 II jsou vyvážené a příjemné smartphony, které mohou směle TCL zavařit. Navíc za dvanáct tisíc lze pořídit i nadupané Poco F2 Pro od Xiaomi. O tisícovku více než TCL stojí atraktivní Samsung Galaxy S10e (ano, je výrazně menší), o dva tisíce víc zase Galaxy Note 10 Lite s dotykovým perem. TCL to tedy nemá u zákazníků jednoduché.