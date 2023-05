Vydrželi déle než Apple. Ale už také propadli megapixelům

Na poli fotomobilů jsou v poslední době standardem čipy s hodně vysokým počtem megapixelů. V podstatě „normou“ je asi 48 megapixelů, nebo nějaká podobná hodnota, někteří výrobci ale nabízejí i fotomobily se 100 nebo 200 megapixely. Tento trend už přitom trvá několik let a podlehli mu i výrobci, kteří dlouho šli svou cestou: v roce 2021 opustil do té doby tradiční rozlišení 12 megapixelů Google u svých smartphonů Pixel, letos zvýšil u hlavního foťáku počet megapixelů z 12 na 48 Apple. U oné konzervativní hodnoty tak z větších a dobře známých značek zůstávalo už jen Sony.

Ale i u něj je to minulost. Ano, stejně jako přístroje výše zmíněných značek, i nová Xperia 1 V a levnější Xperia 10 V budou standardně vytvářet 12megapixelové snímky, jež však získají z většího fotografického čipu.

Konzervativní špička

Xperia 1 V je v mnohém podobná loňskému modelu 1 IV, ovšem u svého hlavního fotoaparátu zavádí právě nový čip označený jako Exmor T for mobile. Jde o CMOS senzor s fyzickým rozlišením 52 megapixelů, ale telefon z plochy čipu nevyužije všechny nabízené pixely. Čip má totiž trochu širokoúhlejší formát než běžné 4:3, nabízí poměr stran 4,3:3. Při focení přitom ale přístroj vytváří snímky v tradičním poměru stran, takže celkem z plochy čipu využije 48 megapixelů. Širší čip se ovšem hodí pro natáčení videa, při něm pak telefon využívá plnou šířku čipu a oproti konvenčním čipům tak snímá obrazová data z větší plochy, a přitom pod a nad snímanou oblastí zůstává dostatek místa pro účinné zapojení stabilizace obrazu.

Fotky tedy umí Xperia 1 V pořizovat v onom rozlišení 48 megapixelů, pomocí spojování pixelů však standardně ukládá snímky v rozlišení 12 megapixelů. Je tu ale samozřejmě i možnost fotit do plného rozlišení. Sony si od této nové konfigurace slibuje výrazné zlepšení kvality snímků v horším světle. Oproti předchůdci má být novinka při nočním focení dvakrát lepší, tvrdí Sony. Ať už to znamená cokoli, je to příslib velkého posunu kvality vpřed. Smartphony Sony se doposud trendu nočních snímků s intenzivním zpracováním chytrými algoritmy docela vyhýbaly, novinka ale nakonec podlehla.

Sony navíc slibuje tradičně skvělé možnosti ostření, vylepšené prostředí aplikací Photo Pro a Video Pro (půjde s nimi pracovat i na výšku) a bohaté možnosti propojení s fotoaparáty Sony Alpha nebo s příslušenstvím, jako je Bluetooth grip nebo vlogovací monitor. Hlavní foťák v sestavě doplňují dvanáctimegapixelový širokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv s variabilním zoomem, který novinka přebírá od loňského typu v podstatě beze změn. Plynulý zoom tedy umí zajistit přiblížení v rozsahu asi 3,5 – 5,2. Snímač je tu opět dvanáctimegapixelový. Dvanáct megapixelů má i selfie kamera.

Jinak zůstává v jádru Xperia V hodně podobná loňské Xperii IV, je to prostě tradiční evoluce. Design telefonu je opět elegantní s důrazem na čisté tvary a jasně definované hrany, 6,5palcový 4K displej s pro Sony typickým poměrem stran 21:9 zůstává bez výřezů a různých zaoblení, celý přístroj má přísně symetrický design (kromě zad a sestavy fotoaparátů umístěné v levém horním rohu). Uvnitř smartphonu tepe procesor Snapdragon 8 Gen 2 a Sony slibuje vylepšené chlazení i sníženou spotřebu. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a výrobce se chlubí tím, že i po třech letech používání si baterie zachová nejméně 80 % své kapacity.

Vylehčené 5G

Druhou novinkou je model střední třídy Sony Xperia 10 V. Opět telefon navazuje na loňský typ 10 IV, změny jsou znovu jen kosmetické. A třeba v případě čipsetu zůstává vše při starém, i v Xperii 10 V najdeme starší Snapdragon 695 5G. Sony to zdůvodňuje tím, že konzervativní volba čipsetu pomohla vývojářům vyladit spotřebu a tudíž výdrž baterie, kterou se Sony u tohoto modelu hodně chlubí. A zároveň klade důraz na to, že je to hodně kompaktní smartphone.

Podle Sony je Xperia 10 V nejlehčí 5G smartphone s baterií o kapacitě nejméně 5 000 mAh, hmotnost 159 gramů je o dva gramy nižší, než u loňského modelu. Telefon se 6,1palcovým displejem má míry 155 × 68 × 8,3 mm (špičková Xperia 1 V pak 165 × 71 × 8,3 mm). I nová Xperia 10 V pak dostala větší snímač fotoaparátu, u hlavního je tu 48megapixelový čip, telefon opět za využití spojování pixelů vytváří dvanáctimegapixelové fotky. Širokoúhlý foťák i teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením zůstávají u osmimegapixelových čipů.

Symetrický design umožnil Sony zabudovat do telefonu skutečné stereo reproduktory, ty jsou až o 20 % hlasitější než u předchůdce. Ani tady nechybí 3,5mm jack pro sluchátka a novinky Sony mají i slot na paměťové karty. Jak Xperia 1 V tak Xperia 10 V využívají sklo Gorilla Glass Victus (špičkový model ve verzi Victus 2) a chlubí se odolností podle IP68.

Sony také u svých telefonů zdůrazňuje jejich šetrnost k životnímu prostředí. V balení s mobily nenajdeme nejen nabíječku, ale ani USB-C kabel, úplně se v Sony v balení zbavili plastů. Samotné telefony pak využívají díly z recyklovaných plastů, Sony vyvinulo vlastní materiál Sorplas, který vzniká z plastových lahví a optických disků (CD).

Tradičně vyšší ceny

Oba nové modely se na českém trhu začnou prodávat koncem června, už na začátku měsíce (konkrétně 5. června) ale spustí Sony předobjednávky. Cena je tradičně vysoká, ale v předobjednávkách je obsažen bonus.

Xperia 1 V bude stát 34 990 korun, to je mimochodem stejná částka, na které začínal předchozí model Xperia 1 IV. Kdo si telefon objedná dopředu, může od Sony získat jako bonus bezdrátová sluchátka WH-1000XM5 v hodnotě 9 999 korun. Telefon bude v prodeji ve všech třech globálně dostupných barvách (černá, platinově stříbrná, khaki zelená).

V případě modelu Xperia 10 V je cena stanovena na 10 990 korun, což je mimochodem znatelně méně, než kolik stál v době uvedení na trh předchozí model 10 IV (12 490 korun). V předobjednávkách k tomuto modelu Sony přibalí bezdrátová sluchátka WH-CH520 f hodnotě 1 490 korun. Kompaktní Xperia 10 V půjde pořídit ve čtyřech barevných variantách: levandulové, šalvějově zelené, bílé a černé.