Je sexy a jedinečná, ale míří spíše na fajnšmekry. Test Sony Xperie 1 IV

Ať už jde o design, základní proporce nebo i některá konkrétní technická řešení, jdou smartphony Sony v porovnání s konkurencí svým poměrně dost originálním směrem. Letošní špičkový model Xperia 1 IV je toho jasným důkazem: zachovává rysy svých předchůdců a k tomu přidává zajímavou novinku v podobě fotoaparátu s plynulým zoomem teleobjektivu.

Upřímně, technická novinka je to zajímavá, ale na zaměření smartphonu na spíše věrnou skupinu fanoušků než na širokou veřejnost to nic nemění. Na druhou stranu se zdá, že Sony tato taktika funguje, spekulace o konci chytrých telefonů značky v podstatě utichly a firma si našla své místo na trhu, se kterým se zdá být spokojená. A spokojení jsou zjevně i fanoušci. Xperia 1 IV je pro ně opravdu parádním kouskem. Pro širší okruh potenciálních zájemců už to má pár háčků, ale stále platí, že je Xperia 1 IV nadupaným telefonem, který je trochu škoda v konkurenci přehlížet.

Proč bych mu měl věnovat pozornost?

Začít můžeme už samotným designem. Ukažte nám značku, která tak dlouhodobě razí v podstatě stejný designový směr, drží si dlouhé roky svůj charakter a přitom její smartphony vypadají opravdu skvěle. Sony se vzhledem vymyká snad všem ostatním: hranaté tvary jsou přitom jasně nadčasové, a i když se design mění mezi generacemi jen drobně, tak i novinka přináší změny, které z ní činí svěží kousek.

Hodně telefonu pomáhá to, že Sony právě od zavedení řady 1 v roce 2019 přišlo s neobvyklým poměrem stran displeje 21:9. Špičkovým xperiím to dodává štíhlý a podlouhlý vzhled. Nikdo jiný to nezopakoval a Sony je v tom jedinečné a i Xperia 1 IV působí opravdu odlišně od všeho ostatního. Přitom je elegantní a moderní zároveň – jaký to paradox, že Sony dovede designu, který snad vypadá i trochu sci-fi, dosáhnout jednoduše bez různých zaoblení nebo výřezů v displeji.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový minimalistický design

výborné zpracování

komfortní ovládání

vynikající displej

jack, slot na karty

špičkový zvuk Proč nekoupit? fotoaparát je spíš pro pokročilé fotografy

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 34 990 Kč

Tento fakt zároveň znamená, že je to vlastně telefon pro docela konzervativního uživatele, který právě tyto výstřelky nechce a zároveň si žádá „standardní“ prvky výbavy jako 3,5mm jack nebo slot na karty microSD, které už z většiny špičkových telefonů zmizely. Jenže je tu asi pár detailů, které některé konzervativní uživatele odradí, a proto musí Sony spoléhat na úzkou skupinu věrných fanoušků.

Jaké detaily odrazují?

Domníváme se, že zdaleka ne každý uživatel ocení onen displej s poměrem stran 21:9. U modelu Xperia 1 IV je to přitom naprosto špičkový OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, úhlopříčkou 6,5 palce a „brutálním“ rozlišením 1 644 × 3 840 pixelů. I vzhledem k absenci zahnutí a výřezů je displej prostě perfektní, chtělo by se říci dokonalý. I když až na výjimky běží telefon s nižším rozlišením 1 096 × 2 560 pixelů, je obraz perfektní.

Ano, ten poměr stran možná některé uživatele na první pohled odradí, ale podle nás má svůj význam. Při sledování některých videí sice budou po stranách obrazu zbytečné černé plochy, ale u některých filmových trháků je právě poměr stran 21:9 ten pravý. A navíc je „nudloidní“ displej při běžném používání telefonu na výšku vlastně docela praktický. Dobře se na něm čte text na webu, který není třeba tolik posouvat, při ovládání obsáhne ruka hezky celou šířku displeje a vzhledem k ovládacím gestům je vlastně jedno, že do horního okraje je to daleko. Telefon se v ruce dobře drží a v takovém případě ještě vynikne jeho luxusní zpracování s minimalistickým hliníkovým rámem a sklem vpředu i vzadu (zadní sklo je matné, přesto se trochu upatlává).

Ten netradiční displej by tak podle nás neměl nikoho odradit, má vlastně docela výhody a většina aplikací se s ním naučila pracovat bez potíží. Chápeme však, že fotoaparát a cena, které jsou dalšími dvěma faktory, už hrají ve schopnosti „odlákat“ zákazníka výraznější roli. Vždyť Xperia 1 IV stojí oficiálně 35 tisíc korun, což ji řadí k nejdražším telefonům na trhu. A když si lze podobně vybavené kousky (se Snapdragonem 8 Gen 1, spoustou RAM, 256 GB paměti, IP68 a dalšími vymoženostmi) pořídit i za cenu pod 20 tisíc korun, chápeme, že to dost lidí odradí.

To chápeme, ale co ten fotoaparát?

U foťáků jde Sony tradičně také svým směrem, zatímco konkurence hledá co nejširší využití umělé inteligence a čipů s vysokým rozlišením, Sony tradičně pracuje s nižším rozlišením a menším zapojením strojového zpracování výsledných snímků. Ne, že by se algoritmy do ladění fotografií nezapojovaly, ale jejich schopnosti a potom také výsledky jejich práce jsou jiné než u většiny konkurenčních telefonů.

V případě aktuálního modelu Xperia 1 IV se ovšem Sony přece jen snaží zaujmout zajímavou technickou novinkou. Ze čtyř dvanáctimegapixelových čipů, kterými telefon disponuje (tři vzadu, jeden selfie vpředu), je jeden ukryt pod zcela novou periskopickou optikou s plynulým zoomem. Přiblížení teleobjektivu tak lze měnit v libovolných krocích mezi hodnotami 3,5 – 5,2násobného zoomu. Zní to skvěle a v praxi to také výborně funguje, optický zoom místo digitálního hezky zachovává kvalitu obrazu, ale podle nás to má dva háčky.

Tím prvním je ovládání, precizně zazoomovat pomocí tažení prstu po displeji není úplně jednoduché a jinak lze volit krajní polohy klepnutím na ikonu zoomu v prostředí foťáku – chtělo by to něco trochu přesnějšího. Zoomovat jde i pomocí tlačítka hlasitosti, ale ani tady to není zrovna pohodlné, když se zoom „rozjede“, těžko se trefuje kýžená hodnota. Ovládání však „vem čert“, největší problém je podle nás v praxi v rozsahu zoomu. Chápeme, že Sony prostě přišlo s technickou novinkou, která má svá omezení, ale rozdíl mezi 3,5 a 5,2násobným přiblížením není příliš dramatický, a tak třeba pevný trojnásobný nebo čtyřnásobný zoom mnohých konkurentů, kteří mají čipy s vyšším rozlišením, odvede stejnou práci a dává i nějaký ten prostor k digitálnímu doladění. Novinka Sony je tak spíš ukázkou technických schopností než kdovíjak praktický prvek. Navíc jsme právě u zoomu zaznamenali trochu potíže s ostřením, to však bude nejspíš softwarová záležitost, jelikož někdy telefon zoufale ostřit odmítal, jindy to bylo v pořádku. Sony to může snadno napravit updatem.

K tomu přičtěme fakt, že Sony prostě u svých snímků nejde ve zpracování tak daleko jako soupeři: HDR nevytáhne tolik detailů ze stínů ani přesvětlených míst, na nějaký super noční režim můžeme zapomenout. Chybí i mnohé kreativní režimy, snad jen ten portrétní je relativně standardní. Ano, snímky obecně působí přirozeným dojmem, to je jejich velký klad. Jenže sony prostě neumí dělat fotky tak líbivé jako jiné smartphony, platí to už roky, a i když technický základ i samotný snímek jsou kvalitní, troufáme si tvrdit, že většinu uživatelů neosloví. Je tu prostě potřeba zapomenout na fotografické „zázraky“ známé z jiných smartphonů. Kdo jich chce docílit, musí se pustit do následného zpracování snímků.

Čekají tu ještě nějaké speciality?

Pár jich ještě najdeme, ale už jde vesměs o pozitiva. Majitelé fotoaparátů Sony Alpha ocení nejen podobné podání snímků a ovládací aplikaci, která jako by té z foťáků z oka vypadla, ale také možnost bezdrátového propojení telefonu a fotoaparátu případně i kompatibilitu některého příslušenství. Tradičně u Sony chválíme čtečku otisků v bočním tlačítku, novinka pak příjemně překvapí baterií s kapacitou 5 000 mAh i solidní výdrží (den s rezervou, dva dny nemusí být utopie).

Nechybí bezdrátové nabíjení, to po drátě ovšem zvládá maximální nabíjecí výkon „jen“ 30W. Sony si zakládá také na kvalitě zvukového výstupu, a to ve všech ohledech, ať už jde o stereo reproduktory, onen jack nebo bezdrátový přenos. Specialitou telefonu je také systém dynamických vibrací, v ruce Xperia 1 IV vibruje úplně jinak než většina smartphonů – daleko příjemněji, umí to výrazněji i jemněji. Výraznější vibrace se hodí třeba při příchozím hovoru, ty jemné zase při psaní na klávesnici, tady je pocit z psaní opravdu parádní.

Mám si ji tedy pořídit?

Když se podíváme na cenu, která patří k nejvyšším na trhu, a srovnáme Xperii 1 IV na papíře se spoustou dalších soupeřů, může se zdát, že to má xperia prohrané. A asi to tak je, takto skutečně vybírá valná část uživatelů. Jenže Xperia 1 IV má nesporné kvality, o které pak možná mnozí zbytečně přicházejí. Za 35 tisíc to není levný smartphone a OK, řekněme, že to i přes „revoluční“ techniku není nejatraktivnější fotomobil a navíc uživatel dostane chudé balení bez nabíječky, kabelu i sluchátek. Ale Xperia 1 IV má také své nesporné kvality a přednosti.

Vedle stylu a zpracování je to praktičnost při manipulaci, naprosto parádní displej nebo funkce, které soupeři už dávno vynechali (slot na karty, jack, fyzická spoušť foťáku). A pokud vám jde o to si třeba čas od času (nebo hodně často) na displeji smartphonu pustit nějaké to kvalitnější video (nebo rovnou film) či poslechnout hudbu, je jen málo telefonů, které vám zprostředkují kvalitnější zážitek než Xperia 1 IV.

Vzhledem k tomu, že je to navíc mezi nadupanými smartphony s velkým displejem docela kompaktní kousek, tak skutečné soupeře vlastně xperia nemá. Takový iPhone 13 Pro Max nebo Samsung Galaxy S22 Ultra padne do ruky podstatně hůř než sony, ale pravda, tyto modely jsou levnější (32 tisíc). Lákavě vypadá třeba Vivo X80 Pro za 27 tisíc, ale i u něj budou někteří uživatelé „bojovat“ s velikostí, zahnutým displejem a rušivým průstřelem. Špičkové modely od Xiaomi nebo OnePlus už také nejsou tak cenově výhodné, jako bývaly, ale třeba nové OnePlus 10T s cenou pod 20 tisíc rozhodně vypadá lákavě. Je však soupeřem pro xperii? Tím si tak jisti nejsme.