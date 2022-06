Test Sony Xperia Pro-I: Drahá hračka i super nástroj pro tvůrce obsahu

Chytré telefony Sony jsou obecně své. Nepoddávají se aktuálním trendům, drží si některé „staromilské“ funkce a neženou se za přízní davů. A také jsou dost drahé. I v této skupině je ovšem Xperia Pro-I učiněný exot. Je to extrémně drahý smartphone, který si může koupit jen ten, kdo neví, co s penězi. A nebo ten, kdo ví, jak právě tento telefon využije.

Hlavním trumfem Xperie Pro-I má totiž být obrazový výstup a schopnosti jeho zpracování. Ovšem ne pro běžného uživatele, ten může být z výsledků, které mu Xperia Pro-I „na první dobrou“ naservíruje, poměrně zklamán. Obzvlášť při dané ceně. Opravdu, Xperia Pro-I je jednoduše určena pro ty, kdo každodenně potřebují natáčet videa a fotografovat s tím, že následně materiály stejně podrobí patřičnému zpracování, nejlépe na počítači.

Pro-I je vlastně víc takový fotoaparát, než smartphone, smartphoní část je tu jen takový bonus, který umožňuje s výstupy telefonu pracovat trochu šířeji než obvykle. Během testu jsme si vzpomněli na starší pokusy Samsungu s jeho zařízeními Galaxy Camera nebo Galaxy Zoom, ovšem ani to není správný náznak toho, jak Xperia Pro-I funguje a k čemu je dobrá.

Co myslíte tím, že je to víc foťák než smartphone?

Xperia Pro-I je výjimečná v tom, že používá jednopalcový snímač ze špičkového fotoaparátu Sony RX100 sedmé generace. Snímač má tedy na smartphone nezvykle velké pixely, což je základ, na kterém Xperia Pro-I své obrazové schopnosti staví. Oproti kompaktu, který odborná i laická veřejnost zbožňuje právě pro jeho obrazovou kvalitu a skvělou pohotovost, je Pro-I ještě kompaktnější a lehčí zařízení, navíc vybavené operačním systémem Android, který umožňuje třeba přímo v telefonu snímky a videa zpracovávat. A to je celý účel „téhle legrace“. Xperia Pro-I je vlastně výkonné mobilní fotografické nebo video studio.

Plusy a mínusy Proč koupit: Foťák se specifickým potenciálem

Parádní displej

Špičkové zpracování

Jack, slot na karty, displej bez výřezů Proč nekoupit: Extrémní cena

Oproti aktuálním top modelům nižší výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 46 990 Kč

Má to samozřejmě určitá omezení: tak třeba ten snímač je v telefonu nainstalován tak, že optika zvládne dostat světlo jen na jeho část, výsledkem je tedy dostupné rozlišení 12 megapixelů, místo dvaceti u kompaktního foťáku. Také je to celé poměrně náročné na baterii, ale na to jsou kreativci na cestách zvyklí. Výsledky jsou ale překvapivě zajímavé, obzvlášť, když si Xperii Pro-I dovybavíte další sadou příslušenství, která používání usnadní a ještě rozšíří možnosti práce s telefonem.

Jaké příslušenství?

K telefonu jsme od Sony dostali i elegantní kožený kryt, který zpříjemní držení a telefon trochu ochrání, za ten Sony žádá 2 199 korun. Důležitější byl však podle nás bluetooth grip s bezdrátovým dálkovým ovladačem a integrovaným malým stativem (GP-VPT2BT), který usnadní fotografování a natáčení videa „za pochodu“ nebo třeba ve stísněných podmínkách. V těch je Xperia Pro-I opravdu skvělá, k natočení videa prostě moc prostoru nepotřebujete. Grip stojí 5 222 korun. Posledním kouskem příslušenství je vlogovací monitor (XQZ-IV01), který se dá připojit na záda přístroje a snadno tak pomocí hlavního snímače pořídíte selfie snímky nebo lépe natočíte klasické vlogy. Vyjde na 4 999 korun.

A jaké jsou výsledky?

Při běžném fotografování a natáčení videa jsme si moc velkých rozdílů oproti jiným smartphonům nevšimli. Xperia Pro-I v běžných situacích v kvalitě fotografií na konkurenty často i trochu ztrácí, do úprav fotografií nepromlouvá tak výrazně jako u jiných moderních smartphonů umělá inteligence, takže třeba v noci nejsou stíny tak prosvětlené a kontrasty tak dokonalé, jako to umí jiné přístroje. Běžný uživatel bude opravdu trochu zklamán, pokud tedy zrovna nepatří k těm, kdo ocení přirozený vzhled fotek spíš, než dnes tak oblíbené vytažení detailů i z černočerné tmy.

Noční rozsah zoomu

Xperia Pro-I se tedy dobře hodí pro skutečné zachycení atmosféry a to jak fotografií, tak videem. Později přineseme fotografické srovnání se Samsungem Galaxy S22 Ultra, kde to perfektně vynikne. Jenže to zachycení atmosféry bude lichotit spíše umělecky zaměřeným uživatelům a ti si nejspíš kvůli tomu telefon za 47 tisíc korun pořizovat nebudou, vystačí si se svým za tímto účelem již možná dávno pořízeným fotoaparátem.

Rozsah zoomu (i digitální) v interiéru

Kde ovšem Xperia Pro-I zafungovala skvěle i pro nás, to byl veletrh MWC v Barceloně. V průběhu veletrhu jsme na výstavišti s telefonem fotili a natáčeli téměř vše, materiály jsme pak používali do článků. U fotografií z často podivně osvětlených stánků perfektně vynikne třeba skvělá schopnost velkého čipu a optiky rychle a spolehlivě zaostřit. Tak, jak to umí Xperia Pro-I, to podle nás žádný jiný smartphone prostě nezvládá. Velký čip je také znát na úrovni detailů snímků, což bylo opět při focení telefonů na stáncích výrobců hodně užitečné. Mimochodem, zajímavostí hlavního fotoaparátu je proměnlivá clona z f/2.0 dovede telefon v případě potřeby „přiclonit“ na f/4.0, což zlepší třeba hloubku ostrosti.

Scéna a zoom ve dne

A když jsme s fotografiemi pracovali v grafickém editoru, všimli jsme si, že pro jejich doladění pro naše použití (a to šlo o JPEG snímky, nikoli materiály ve formátu RAW, který samozřejmě Xperia Pro-I umí) stačí vlastně zhruba stejné „triky“, které jsme v minulosti používali u zrcadlovek Sony Alpha. Kdo je třeba zvyklý na barevné podání těchto fotoaparátů Sony, bude u Pro-I doslova jako doma.

Fotografie pořízené hlavním snímačem

Podobně u natáčení videa jsme ocenili kompaktnost celého řešení. Grip umožňuje postavit telefon na podložku a začít natáčet právě představenou novinku přímo před jeho objektivem. Navíc, kdybychom měli na sžití s Xperií Pro-I více času a barcelonský veletrh měl rozsah jako v minulosti, dovedeme si představit, že bychom v něm klidně i sólo zvládli odbavovat živé online video vstupy, které jsme vysílali v dobách před covidem, kdy byl veletrh MWC monstrózní. Tehdy jsme tyto vstupy vždy odbavovali ve dvou. Na toto je tedy Xperia Pro-I skvělá. Podobně si ji jistě mohou chválit třeba různí youtubeři a další tvůrci obsahu, kteří navíc mnohem lépe než my zvládají následné zpracování natočeného a nafoceného materiálu.

V případě potřeby má Xperia Pro-I i širokoúhlý foťák a teleobjektiv se zhruba dvojnásobným přiblížením. Ty už používají běžné čipy fotomobilů a výsledky tak za hlavním foťákem zaostávají, ale dodávají celku na univerzálnosti. Dodejme, že hlavní snímač a teleobjektiv mají optickou stabilizaci obrazu, k celkové stabilizaci ale pomáhá i používání gripu.

Má to nějaké zádrhele?

Ano i ne. Ano proto, že samozřejmě zdaleka ne vše funguje dokonale a třeba jen propojit smartphone s gripem bude pro mnohé otázka nutnosti nahlédnout do manuálu (jde to jen v Pro aplikacích a i tam je třeba hledat). Také třeba vlogovací monitor funguje jen v aplikacích Photography Pro a Videography Pro, což je podle nás zbytečná škoda. Na druhou stranu na určité překážky a určitá specifika bývají profesionálové zvyklí a v zásadě je v praxi tyto drobnosti neomezí.

Pro ty, kdo Xperii Pro-I a její příslušenství skutečně využijí, nemusí být tedy překážkou ani ona extrémní cena. I když. Foťák RX-100 VII vyjde asi na 34 tisíc a starší generace lze pořídit klidně i za méně než 20 000 korun. A pokud tedy zrovna nepotřebujete mít možnost občas obsah odbavovat rovnou z telefonu, nebo ho třeba z telefonu živě vysílat, i pro vás existují různé jiné cesty. Řekněme, že Xperia Pro-I tedy musí svému uživateli dávat určitý smysl, ale také ji prostě musí chtít. Jinak existují určitě levnější alternativy a kombinace, které nabídnou celkově velmi podobné možnosti práce.

A jaký je to smartphone?

Upřímně, jako smartphone se nám Xperia Pro-I velmi líbí, ale vzhledem k tomu, že je vlastně tak dvakrát dražší než rozumný špičkový smartphone, který pro běžného uživatele zvládne to samé, nedává takto samostatně smysl. Ale. Xperia Pro-I se drží elegantního minimalistického designu smartphonů Sony, je skvěle zpracovaná a působí bytelně. Disponuje odolností vůči vodě a prachu (IP68). Má 6,5palcový displej s vysokým rozlišením 3 840 × 1 644 pixelů, který disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz a jeho OLED panel má barvy vyladěné tak, aby vyhovoval právě tvůrcům obsahu.

Displej je prostě parádní, bez výřezů, zahnutí i jen drobounkým zaoblením v rozích. To je prostě fajn třeba i na pohodové sledování filmů a videí (i když těch ve formátu 21:9 moc není, škoda). Telefon vzhledem k poměru stran docela příjemně padne do ruky. Android 11 poháněný procesorem Snapdargon 888 a 12 GB RAM je svižný, telefon má obří vnitřní paměť 512 GB, nechybí slot na karty microSD, je tu klasický 3,5mm jack, tedy věci, kterých se většina konkurence zbavila. Ale tohle mají i další telefony Sony, třeba i nejnovější Xperia 1 IV, která se chystá do prodeje a bude výrazně levnější než Pro-I.

A co výdrž baterie?

Jak jsme psali, při intenzivním focení a natáčení samozřejmě energie z baterie ubývá rychle, ale zhruba 6 hodin pobíhání po výstavišti v pohodě Xperia Pro-I zvládla bez nutnosti dalšího nabíjení. Ale už to bylo svým způsobem na hraně. Při běžném používání je to daleko lepší i v případě, když se bavíme o focení. Při porovnávání fotografických schopností se Samsungem Galaxy S22 Ultra jsme s Pro-I fotili řekněme v turistickém režimu a telefon byl v provozu od rána do noci, na počátku dne byla baterie nabita na 100 %, na jeho konci na displeji svítilo 65 %. To považujeme za hodně dobrý výsledek, obzvlášť když uvážíme, že kapacita je solidních, ale nijak rekordních 4 500 mAh. S Xperií Pro-I tak půjdou zvládnout dva dny používání na jedno nabití.

Mám si ji pořídit?

Pro většinu potenciálních zájemců zní odpověď ne. Pokud nepatříte mezi ty, kdo potenciál fotoaparátu telefonu využijí naplno, prostě to nemá smysl, investice je příliš vysoká. Stejnou službu vám udělá kterýkoli jiný špičkový smartphone s cenou i méně než poloviční. A i když patříte k tvůrcům, co ocení mobilní povahu tohoto řešení, pořád je otázkou, zda není rozumnější a levnější koupit si solidní smartphone a třeba některý pokročilý fotoaparát k tomu. Ale pokud v Xperii Pro-I vidíte potenciál pro váš obsah, pak neváhejte. Jiný takový přístroj totiž na trhu nenajdete.