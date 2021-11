Stále své, stále skvělé. Test Sony Xperia 1 III a 5 III

Většina zákazníků, kteří touží po nadupaném smartphonu, sáhne buď po aktuálním iPhonu nebo některém ze samsungů řady Galaxy S. Kdo hledá lepší poměr výkon/cena, ten se pak podívá po aktuálních top modelech čínských značek Xiaomi nebo Realme. Ostatní špičkové smartphony si pak zákazníky získávají obtížněji, to však neznamená, že by to nebyly lákavé kousky.

Je to i případ top modelů od Sony. Zdá se však, že jeho špičkové xperie mají přece jen alespoň věrnou skupinu zákazníků, když už ne kdovíjak početnou. Na rozdíl od LG to totiž Sony na poli smartphonů nevzdává a přichází s novými modely každý rok. Letos si tak mohou zákazníci pořídit už třetí generaci špičkové dvojice Xperia 1 a Xperia 5. V řeči Sony jsou to tradiční vlajkové lodě, v porovnání s konkurencí ale s roky naopak stoupá jejich výjimečnost. Právě tou dovede Sony zájemce oslovit – a také tím, že takto kompaktní top modely jen tak někde nenajdete.

Čím jsou výjimečné?

Už jsme to nakousli, špičkové modely Sony jsou mimo jiné i nečekaně kompaktní. Ano, „velká“ Xperia 1 III není drobeček, ale i tak je to na smartphone se 6,5palcovým displejem nečekaně do ruky dobře padnoucí kousek. To Xperia 5 III s displejem s úhlopříčkou 6,1 palce je pak vyloženě „prcek“, byť kdo vzpomíná na doby dnes již legendárních modelů Compact, může být mírně zklamán. Klíčem k kompaktní konstrukci telefonů je zvolený poměr stran displeje: Sony se už po několik let drží neobvyklého formátu 21:9 a mají ho samozřejmě i letošní kousky.

Telefony díky tomu mají netradiční míry: 165 x 71 x 8.2 mm a 157 x 68 x 8.2 mm. Na papíře se to nezdá, ale Xperia 5 III je oproti větší sestře v ruce o dost menší, je to nejspíš i díky oblému profilu rámu, zatímco typ 1 III má rám plochý (to zase o něco lépe vypadá).

Výjimečnosti však pokračují i v tom, že se Sony nenechá strhávat trendy. Chcete top model se sluchátkovým jackem? Dnes už skoro nikde jinde než právě u Sony nepochodíte. Telefon s displejem bez průstřelu či výřezu? Opět to snad nikdo jiný neumí a musíme říci, že ploché panely (tedy bez zahnutí na bocích) jen s minimálním zaoblením v rozích jsou úžasným balzámem pro oči. Čtečku otisků prstů Sony ponechává hezky v bočním vypínacím tlačítku, takže odpadá vztekání se s nekonzistentní čtečkou v displeji. Oběma telefonům nechybí slot na microSD karty – je hybridní a šuplíček na ně jde vytáhnout bez použití špendlíku. Přitom všem však rozhodně modely Xperia 1 III a 5 III nepůsobí jako smartphony ze staré školy, naopak jsou to skutečně špičkové kousky na úrovni.

Líbí se vám displeje?

Ano, už jsme to opět nakousli, displeje jsou skutečně parádní. Kombinace plochých panelů bez rušivých prvků a špičkově vyladěných OLED barev je prostě parádní sama o sobě. K tomu je tu u letošních modelů konečně vysoká obnovovací frekvence (120 Hz – ale bohužel není adaptivní) a Sony se opět podařilo o něco zmenšit rámečky, takže displej v těle telefonu skutečně vynikne – navíc vše krásně ladí s celkově přísně geometrickými tvary těla. Těžko se to popisuje, ale zážitek z displejů je skutečně v porovnání s konkurencí výjimečný.

Co podle nás nehraje příliš velkou roli, je rozlišení: Xperia 1 III má na úhlopříčce 6,5 palce rozlišení 3 840 × 1 644 pixelů, ale displej nepůsobí dramaticky ostřeji, než 6,1palcový panel typu 5 III s rozlišením 2 520 × 1 080 pixelů. Lépe vybavený model by měl tentokrát rozlišení používat šířeji než předchůdci, ale Sony o tom mlčí, detaily nejsou úplně jasné. V menu se však rozlišení displeje manuálně nastavit nedá.

Pro některé uživatele může být trochu odrazující poměr stran displejů 21:9. Faktem je, že třeba videa na YouTube v tomto formátu moc běžná nejsou, takže celou plochu displeje využijete při jejich sledování jen někdy, ale když to „sedne“, je to paráda. Podlouhlé displeje také mají výhodu při čtení textů, kdy není tolik třeba skrolovat, a i když se na stránce nachází spousta otravných reklam, které zaberou hodně místa, pořád se při čtení dobře orientujeme. Je to tedy o zvyku, netradiční poměr stran žádné zásadní nevýhody nemá.

V čem jsou lepší než předchůdci?

Letošní Xperie řady 1 a 5 jsou takovou postupnou evolucí. Takže tu najdeme silnější procesor Snapdragon 888, zmíněné vylepšené displeje, doladěný design, nebo třeba silnější baterii (kvůli tomu jsou letošní typy trochu tlustší než loňské, ale to vůbec nevadí). Vylepšením prošla také sestava fotoaparátů.

Jaké jsou foťáky?

Sony v případě fotoaparátů už nějakou dobu kritizujeme, že nedovede nabídnout taková „kouzla“ jako konkurence. Na druhou stranu je výhodou foťáků modelů Sony věrnost jejich podání: fotoaparáty si „nevymýšlejí“. To na jednu stranu znamená, že Sony třeba nedisponuje tak výkonným nočním režimem jako soupeři, ale snímky nepůsobí nepřirozeně. A navíc tu má uživatel velkou manuální kontrolu nad tím, co dělá. Tedy, když ví, co dělá.

Modely Xperia 1 III a 5 III v tomto trendu pokračují, ovšem fotoaparáty se podařilo vylepšit natolik, že snesou smělé srovnání se špičkou. Snad až na ten noční režim: ten tu stále chybí, ale v podstatě to znamená, že Sony jen nedovede zázračně „fotit ve tmě“, jako někteří konkurenti. Když je k dispozici alespoň trochu světla, umí automatika využít delší expozici a přece jen některá softwarová kouzla a výsledky jsou naopak velmi dobré. Ano, nečekejme fotky s prokreslenými tmavými kouty, jako to umí soupeři: ale opět, snímkům to dodává na přirozenosti a důvěryhodnosti, byť možná na první pohled nevypadají tak působivě. Navíc je tu opět silný manuální režim, takže když telefon postavíte na stativ, lze získat působivé snímky i v noci.

Letošní modely navíc přinášejí dramatickou změnu v sestavě čoček foťáku. Kromě širokoúhlé a hlavní optiky se snímači o rozlišení 12 megapixelů, je tu nově i zoomový objektiv se dvěma kroky. Nabízí tedy hned dvě úrovně přiblížení: hodnoty 2,4 a 4,4 jsou sice trochu netradiční, ale rozsah zoomu je velmi neobvyklý a praktický. 4,4násobné přiblížení je už docela výrazné, ono 2,9 je takový příjemný základ, když si chcete něco „přitáhnout“. Ano, konkurence umí i výraznější zoom a Sony opět vzhledem k rozlišení čipu 12 megapixelů ztrácí v následném digitálním přibližování, ale výsledky jsou v základu opět působivé.

Navíc se s Xperiemi 1 III a 5 III velmi dobře fotí: jednak proto, že se telefony dobře drží v ruce, za druhé i díky tomu, že je tu mechanické tlačítko spouště. Sony navíc sjednotilo své aplikace na focení, a tak je tu fotoaplikace Photo Pro, která má i „začátečnický“ plně automatický režim a pak pokročilejší režimy, které si berou inspiraci z fotoaparátů Sony Alpha. Základní aplikace Photo Pro obstará i běžné natáčení videa, na pokročilejší natáčení je tu pak samostatná aplikace Cinema Pro, která opět dává uživatelům velkou kontrolu nad tím, jak má záznam vypadat. Sony takto cílí na různé tvůrce obsahu.

Jaká je výdrž baterie?

V této oblasti dochází k poněkud paradoxní situaci: menší model s nižším rozlišením displeje má větší výdrž baterie: v obou případech totiž Sony vecpalo do těl těchto smartphonů akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, takže kompaktní kousek má tentokrát navrch. Celkově pak výdrž negativně ovlivňuje neadaptivní vysoká obnovovací frekvence displeje – Sony to asi ví, takže vysokou obnovovací frekvenci mají telefony po prvním startu vypnutou a uživatel si ji, pokud chce, musí zapnout. Výdrž je pak v případě modelu Xperia 1 III skutečně spíš jednodenní, u Xperie 5 III to není dramaticky lepší, ale perný den telefon přežije s trochu větší jistotou než větší sourozenec.

Ještě něco není ideální?

Jsou to jen drobnosti: na pravém boku je docela dost tlačítek, kromě vypínacího a těch pro hlasitost již zmíněná spoušť a také tlačítko Asistenta Google – to bohužel nelze přemapovat na jinou funkci. Lesklé tělo menšího z modelů se dost upatlává. Android od Sony je docela čistý, ale v telefonech je z výroby řada aplikací a her, které nejspíš uživatel nebude potřebovat.

Mám si ji pořídit?

Sony Xperia 1 III a 5 III jsou velmi netradiční špičkové smartphony. Jdou hodně svou cestou a Sony u nich letos udělalo jen několik malých rozdílů: tím hlavním je velikost a s ní spojená úhlopříčka displeje. Kromě toho je tu tedy u typu 5 III nižší rozlišení displeje, menší porce RAM (8 oproti 12 GB) a také menší základní porce uživatelské paměti (128 GB oproti 256). Xperia 1 III má navíc bezdrátové dobíjení a možnost sdílet Jinak jsou ale obě Xperie prakticky identické.

Za oba modely si nechá Sony pořádně zaplatit. Model Xperia 1 III stojí 33 990 korun, a to je i v porovnání s prémiovou konkurencí opravdu hodně. V tomto ohledu to má Sony těžké a je vlastně logické, že většina uživatelů zvolí třeba špičkový Samsung nebo model čínské konkurence. Na druhou stranu cena 25 990 korun u kompaktnějšího typu 5 III vypadá i v kontextu minimálních ústupků ve výbavě mnohem lákavěji.

A lépe obhajitelná je vlastně i v rámci konkurence: vždyť iPhone 13 Pro stojí nejméně 28 990 korun a moc dalších podobně kompaktních kousků na trhu není: snad jen Asus Zenfone 8 se svým 5,92palcovým displejem vymyká a je i výrazně levnější, vyjde na 16 990 korun. Do hry ale promlouvá třeba i Samsung se svými slevami: jeho Galaxy S21 vyjde už na 17 990 korun a byť není tak kompaktní jako Sony (úhlopříčka displeje 6,2 palce je jen o malinko větší, ale rozdíl dělá ten poměr stran), za dané peníze je samozřejmě lákavou volbou.