Lepší displej, lepší konstrukce. Samsung vyladil ohebný model pro profíky

První pohled možná trochu mate, Samsung Galaxy Z Fold 5 vypadá hodně jako předchůdce Z Fold 4. Jenže v rámci mezigenerační modernizace došlo k významným posunům, které při letmém pohledu vidět úplně nejsou.

Asi tou nejvýraznější změnou je nová konstrukce kloubu, která je pro letošní generaci samsungů s ohebným displejem společná. Pant Flex Hinge je nově tenčí a po letech s jeho novou konstrukcí mizí mezera, která byla mezi oběma polovinami telefonu v zavřeném stavu. Telefon teď v zavřeném stavu nemá tvar klínu, ale je hezky plochý, obě poloviny k sobě přiléhají. Změna konstrukce totiž umožnila jiné skládání displeje uvnitř celého kloubu, podle Samsungu nové řešení nadále vydrží 200 000 otevření a zavření, a přitom je celek odolnější třeba při pádech. Tělo telefonu je vyrobeno z hliníku, vpředu i vzadu najdeme sklo Gorilla Glass Victus2 a telefonu zůstala odolnost vůči vodě podle IPX8.

Mohli bychom říci, že je kloub u Galaxy Z Fold 5 ta největší inovace a možná tomu tak pro mnohé uživatele bude. Díky přepracovanému kloubu klesla hmotnost telefonu na 253 gramy a tloušťka v zavřeném stavu je teď jen 13,4 mm, tedy o 2,4 mm méně, než kolik měl v místě kloubu předchůdce. S přepracovaným kloubem přišlo i očekávané zmírnění rýhy v displeji, jež je ovšem podle nás pořád prakticky stejně výrazná jako dříve.

Vše pro produktivitu

Na druhou stranu může být díky dalším vylepšením u displeje méně rušivá. Vnitřní ohebný panel totiž sice zůstává na úhlopříčce 7,6 palce, ale displej má vyšší maximální jas 1 200 nitů (předchůdce 1 000 nitů), ale především vyšší špičkový jas na přímém slunci. Tady je hodnota 1 750 nitů opravdu dramatickým zlepšením (Fold 4 má 1 300 nitů).

Samsung u novinky slibuje také lepší multi-tasking, a to díky změnám v uživatelském prostředí. Nově je snazší pracovat s aplikacemi v samostatných oknech, okno s aplikací lze mimo jiné odsunout „za hranici“ displeje tak, že jen jeho malá část zůstane „koukat“ na displeji. Vylepšený je i hlavní panel s aplikacemi, což byla loňská novinka modelu Fold. Dále Samsung vylepšil přenášení obsahu stylem „drag & drop“, snadno takto jde přetahovat obsah mezi aplikacemi za pomoci dvojice prstů.

Když už jsme u vylepšení pro produktivitu, musíme zmínit i nové pouzdro s perem S Pen. Plným názvem jde o S Pen Fold Edition a Samsung se u něj soustředil na to, aby pero, které není kam do těla telefonu vložit, příliš nezvětšovalo objem celého přístroje. Pero je tedy poměrně tenké, zploštělé a zasadit ho jde do speciálního krytu, jehož samotná tloušťka většinu hmoty pera pojme a samotné pero tak nevystupuje příliš nad rovinu krytu.

Možná se to zdá jako malichernost, ale při prvním vyzkoušení je toto podle nás nejvýraznější inovace – samostatné pero teď skutečně nepřekáží a jeho přítomnost není nijak nepříjemná, převládá tak praktická stránka věci. Pero bude možné využít nově třeba v aplikaci Good Notes, kterou Samsung exkluzivně ve spolupráci s jejími autory přináší na platformu Android (Good Notes je oblíbená aplikace na iOS).

Povinná vylepšení

Další mezigenerační vylepšení Samsungu Galaxy Z Fold 5 už můžeme popsat jako spíš ta povinná. Vzhled se měnil jen minimálně, maličko jinak působí sestava fotoaparátů, která nicméně jinak zůstává u stejných technických parametrů jako loni. Je tu tedy hlavní 50Mpix foťák se stabilizací a světelností f/1,8, širokoúhlý snímač s 12 Mpix a světelností f/2,2 i teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, světelností f/2.4 a desetimegapixelovým rozlišením. Fotoaparát u vnějšího displeje má rozlišení 10 megapixelů, u velkého vnitřního displeje je opět foťák skryt pod displejem (a je možná malinko méně nápadný než u předchůdce) a má opět rozlišení 4 Mpix.

Ke zlepšení v kvalitě snímků by obecně mělo dojít už jen použitím výkonnějšího a „chytřejšího“ procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve verzi For Galaxy. Procesor by také měl prodloužit výdrž baterie, kapacita zůstává na hodnotě 4 400 mAh, žádný posun nenastává ani v rychlosti nabíjení: opět je tu 25 W po drátě, 15 W bezdrátově a schopnost dobíjet bezdrátově jiná zařízení výkonem až 4,5 W.

Ihned s představením míří Samsung Galaxy Z Fold 5 do předprodeje, na pultech obchodů se přístroj objeví 11. srpna. Cena základního provedení je stanovena na 44 999 korun, za to uživatel dostane přístroj s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti. Porci 12 GB RAM má pak každá verze, ale uživatelé mohou zvolit ještě varianty s 512 GB nebo 1 TB uživatelské paměti, ty pak stojí 47 999 korun a 53 999 korun.

Samsung ovšem, jak už je u něj obvyklé, připravil pro předobjednávky výrazné bonusy. Opět je tu tedy možnost získat v předobjednávce dvojnásobnou porci paměti za cenu nižší paměťové varianty (tedy 512 GB za cenu 256 a 1 TB za cenu 512 GB). K tomu je tu výkupní bonus, který sníží cenu nového telefonu nejen o cenu vykupovaného zařízení, ale také o dalších 5 000 korun. A po registraci (ta je skutečně nutná) pak Samsung nabízí pojištění Samsung Care (což je vlastně pojištění proti rozbití telefonu) na první rok zdarma.

Telefon bude letos v prodeji ve čtyřech barvách: modré, černé, béžové a také ve stříbrném provedení, které bude exkluzivně dostupné jen na e-shopu Samsungu.