Nové praktické tablety Samsungu jsou v předprodeji s obří slevou

Jsou to v podstatě tablety za cenu slušných notebooků. Modely Samsung Galaxy Tab nebyly nikdy levné a pro nové typy řady S9 to platí taktéž. Na druhou stranu jsou to jedny z nejuniverzálnějších tabletů na trhu. Standardně k nim Samsung v balení dodává dotykové pero S Pen a pomocí dalšího příslušenství, včetně klávesnice s touchpadem, z nich jde vytvořit téměř plnohodnotná náhrada notebooku.

Vyzkoušeli jsme si to už u předchozí generace, ta aktuální na tom bude v tomto ohledu ještě o něco lépe. Stejně jako loni jsou k dispozici tři provedení Galaxy Tab S9: základní S9 s úhlopříčkou displeje 11 palců, typ S9+ s 12,4" displejem a nakonec i velký S9 Ultra se 14,6" panelem. Zatímco loni měl základní model IPS displej, letos je u všech špičkových tabletů Samsungu panel typu Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí až 120 Hz.

Výbava jednotlivých modelů je téměř shodná, liší se v zásadě jen věci dané velikostí a úhlopříčkou přístrojů. Tablety pohání procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve variantě For Galaxy, základní typ má baterii s kapacitou 8 400 mAh, větší 10 090 mAh a největší pak 11 200 mAh. Liší se i konfigurace pamětí: Tab S9 může mít 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti nebo 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti. Tab S9+ má konfiguraci 12 + 512 GB a špičkový Tab S9 Ultra lze mít buď také s touto porcí, nebo se 16 GB RAM a 1 TB uživatelské paměti. To už opravdu jako náhrada klasického notebooku fungovat může.

Rozdíl je i u fotoaparátů. Nejmenší typ má jen jeden foťák vpředu a jeden vzadu, a to vždy s rozlišením 12 megapixelů. Tab S9+ má vpředu také jeden dvanáctimegapixelový foťák, vzadu pak hlavní fotoaparát se 13 megapixely (s ostřením) a širokoúhlý osmimegapixelový fotoaparát. Model S9 Ultra má vzadu stejnou sestavu foťáků, vpředu pak k širokoúhlé 12Mpix kameře přidává ještě jednu dvanáctimegapixelovou s užším úhlem záběru.

Hmotnost tabletů je na daný výkon a výbavu skutečně příjemná. Nejmenší typ se vejde do půl kila (500 gramů v 5G verzi, 498 gramů ve wi-fi provedení), Tab S9+ má hmotnost 581 (wi-fi) nebo 586 gramů (5G) a největší Tab S9 Ultra vykazuje hodnoty 732 a 737 gramů. I s dalším příslušenstvím v podobě krytů jsou tak tablety skutečně lehké. Za pozornost stojí i tloušťka, největší model je nejtenčí, tloušťka tu činí pouhých 5,5 mm (stejně jako loni), prostřední typ je 5,7 mm tenký a nejmenší model má 5,9 mm tenké tělo.

Do prodeje nové tablety, stejně jako další aktuální novinky Samsungu, zamíří 11. srpna, do té doby je lze předobjednávat. A kdo o nové tablety zájem má, měl by skutečně předobjednávky zvážit. Kromě pojištění Samsung Care+ na rok zdarma (je nutná registrace) totiž Samsung nabízí při předobjednání nových tabletů velký výkupní bonus při výkupu starého zařízení. Tím může být v podstatě cokoli, jakýkoli starší tablet, telefon i chytré hodinky. A kromě výkupní ceny tohoto zařízení si pak může zákazník z ceny tabletu odečíst částku až 10 000 korun. Konkrétně to je 5 000 u nejmenšího tabletu Tab S9, 6 000 u provedení Tab S9+ a oněch deset tisíc činí bonus u špičkového Tab S9 Ultra. Právě u něj to představuje i více než čtvrtinovou slevu.

Podle konfigurace paměti a přítomnosti pouze wi-fi nebo 5G se totiž oficiální ceníková cena Tab S9 Ultra pohybuje v rozmezí 34 999 až 44 999 korun. Po bonusu lze tedy mít základní provedení za necelých 25 tisíc. U typu Tab S9+ jsou ceny stanoveny na 29 499 korun a 32 999 korun (5G), u nejmenšího Tab S9 se pak oficiální ceny pohybují v rozmezí 21 499 až 27 499 korun.