Nejdůležitější telefon na českém trhu dostane nástupce. Výbava je povedená

Loňský model A52 se Samsungu povedl. Krátce po uvedení se stal nejprodávanějším smartphonem na českém trhu. Jenže nedlouho poté se Samsung začal potýkat s nedostatkem součástek a významně se to dotklo právě tohoto modelu. Proto ještě loni na podzim přišla náhrada v podobě upraveného modelu A52s.

Celkově tak Samsung měl v prodeji loni tři pětková áčka. Původní model totiž existoval ve dvou variantách a to základní bez 5G a s podporou 5G, která byla o něco lépe vybavená. Podzimní A52s vycházela z 5G verze, ale dostala lepší procesor. Cena byla sice vyšší než u původní A52, ale se slevami se jí přiblížila. Model A52s samozřejmě můžete stále zakoupit, s aktuální slevou se vejde do 10 000 korun.

Samsung u klíčových modelů neriskuje a inovuje decentně. Je to logické, nemůže si dovolit žádné přešlapy. V předchozích letech se držel zkrátka až příliš, ale loňské modely A52 se povedly. Nejsou to nejvýkonnější modely ve své cenové třídě, ani neexcelují rozlišením fotoaparátu, ale bodují například optickou stabilizací.

A stejný koktejl připravuje Samsung i letos. Podle mnoha úniků se premiéra novinky A53 blíží, zřejmě proběhne v březnu nebo dubnu. Nabízí se i veletrh MWC na přelomu února a března, který se bude konat v Barceloně.

Design se změní jen minimálně, odlišnosti najdeme jen ve tvaru fotomodulu. Nikterak zásadně se nezmění ani výbava, výrobce se zjevně řídí heslem, že to co funguje, není potřeba měnit.

Telefon by měl pohánět procesor Exynos, tedy čip z vlastní produkce Samsungu. Konkrétně to má být čip Exynos 1200, o které však zatím nejsou známé žádné podrobnosti, výrobce jej ještě nepředstavil. Ale teoreticky by to mohlo znamenat slušný nárůst výkonu. Loňský vylepšený Samsung A52s dostal Snapdragon 778G. Když ho srovnáme s předchůdcem chystaného Exynosu, tedy s loňským Exynosem 1080, který tak vcelku jasně vítězí.

Zřejmě stejný nebo téměř stejný bude displej. Alespoň to naznačují informace z úniků, které hovoří o SAMOLED panelu s úhlopříčkou 6,5 palce a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. To samé bude platit zřejmě i o hlavním fotoaparátu se čtveřicí snímačů. Hlavní bude mít tedy rozlišení 64 Mpix a optickou stabilizaci. Dalším je 12Mpix širokoúhlý a dva 5Mpix snímače pro hloubku ostrosti a makro.

Všechny informace hovoří o modelu A53 5G. Z toho je tedy jasné, že telefon bude podporovat sítě 5G. Ale zatím není jasné, jestli bude existovat i varianta bez 5G. Loni na jaře takové rozdělení na A52 a A52 5G ještě dávalo smysl, letos u telefonu střední třídy 5G chybět nemůže. Ale potvrzené to zatím není.