Samsung chystá levné áčko A23. Jedna funkce část zákazníků potěší

Samsung před několika lety změnil číslování řady A. Má tak několik modelových řad, které uvozuje první číslice v názvu. Druhá uvádí modelový rok. Loni to byla dvojka, letos to bude trojka. Některé modely se sice modelového roku nedrží zcela přesně, třeba jako ten úplně nejzákladnější model A03s, který byl představený už loni na podzim.

Hlavní část modelů obvykle Samsung představuje najednou nebo krátce po sobě. Premiéry se odehrávají obvykle od ledna do dubna, v předcovidové době najednou v jarním termínu. Letos zatím Samsung žádné nové áčko nepředstavil, pravděpodobně novinky představí najednou. Mohlo by se stát v březnu.

Zatím máme podrobnější informace ke klíčovému modelu A53, nejnovější pak patří levnějšímu Samsungu A23. To bude nástupce loňské dvojice A22 a A22 5G. Zatím není jasné, jestli opět přijde dvojice přístrojů, přeci jen, letos už bude 5G ve střední třídě prakticky standardní funkce. Ale u A23 by to ještě mohlo dávat smysl, u dražších modelů spíš ne.

Loňská dvojice A22 a A22 5G byly docela rozdílné telefony, rozhodně nešlo jen o podporu 5G sítí. Levnější 4G verze má lepší fotoaparát se širokoúhlým objektivem a hlavním s optickou stabilizací, což je doteď u telefonu v ceně okolo 5 000 korun naprostá rarita.

Informace o chystaném modelu A23 pochází od známého únikáře OnLeaks, který na nich spolupracoval s všeobecně neznámým indickým portálem Collegedunia. A informace z tohoto portálu jsou poněkud zmatené.

Autor chvíli píše o A23 5G, chvíli o A23 a není úplně jasné, jestli popisuje dva modely nebo jen jeden. Že by přístroje mohly být dva, naznačují dvě úhlopříčky displeje, v jednom případě by to mělo být 6,4 palce, v druhém 6,6 palce.

Procesor by měl dodat Mediatek a měl by to být čip Dimensity 700, který podporuje 5G. Je to levný 5G procesor z loňského roku, ale v levných 5G mobilech ho najdeme velmi často.

Zdroj uvádí, že telefon (nebo jedna z variant) dostane inovovaný fotoaparát. Bude mít čtyři objektivy, hlavní s rozlišením 50 Mpix, 8Mpix širokoúhlým a dvojicí 2Mpix snímačů pro makro a hloubku ostrosti. O optické stabilizaci žádné informace nejsou.

Pro část zákazníků však může být nejdůležitější zprávou, že u A23 by Samsung měl zachovat sluchátkový konektor jack, který z mobilů v poslední době mizí a i vyšší letošní áčka ho už zřejmě mít nebudou. Souvisí to s módou bezdrátových sluchátek, která vytlačují klasická drátová. Kdo se jich nechce vzdát, tak už musí vybírat prakticky jen z levných mobilů. Kam by měl patřit i Samsung A23, cenu odhadujeme lehce nad hranicí 5 000 korun.