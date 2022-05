Postavili jsme tradiční hit střední třídy proti ambicióznímu vyzyvateli

Jak to s hitovým potenciálem nového Samsungu Galaxy A53 ve skutečnosti bude, ukáže až čas. Oproti loňsku totiž Samsung trochu podražil – cena 11 499 korun není úplně nízká a sourozenec Galaxy A33 nemá ve výbavě příliš ústupků, přitom stojí devět tisíc. Na druhou stranu je A53 z hlediska výbavy i dalšími vlastnostmi nadále oním pomyslným ideálem, který dovede v některých detailech nabídnout ono „něco navíc“.

Proti oblíbeným samsungům však stojí na trhu záplava konkurentů. K těm velmi ambiciózním patří i nové Vivo V23 5G, které se rozhodně nepodbízí cenou. Novinka totiž stojí 11 999 korun, takže si oproti Samsungu dokonce připlatíte. Vivo se od počátku svého působení na našem trhu profiluje jako prémiová značka a ambiciózní cena V23 5G to jen dokazuje. Na druhou stranu to není jen o tom, že by byl tento smartphone „pouze drahý“, za danou cenu také zákazník dostane odpovídající produkt. Jak si tedy vede v porovnání s modelem, se kterým se budou porovnávat mnozí?

Stylový a stylovější

Vivo se snaží zájemce zaujmout už samotným stylem a zpracováním. Design se nese tak trochu ve stylu iPhonů, u V23 5G to je mimochodem zvýrazněno výřezem displeje namísto průstřelu, který má Samsung. Výřez je tu z důvodu umístění dvou čelních kamer, což probereme později – vizuálně se pak Vivo přibližuje letošním iPhonům, i když je výřez podstatně menší, než u nich. Řešení Samsungu je z tohoto hlediska daleko elegantnější, ale Vivo má navrch ve funkčnosti.

Vivo také vede v oblasti materiálů. Rám telefonu je kovový a i když se zprvu zdálo, že na kov přešel i Samsung, není tomu tak. Tedy, alespoň podle našich poznatků – rámeček na bocích telefonů rozhodně na omak nepřináší onen chladivý pocit, jaký kov přináší. A i podle dalších indicií jde prostě o plast. Plastová jsou tu i záda, což ostatně byla i u předchůdce, stejně jako rámeček, jen provedení a sladění rámečku se zády je tu tentokrát trochu jiné.

Vivo tedy v tomto případě získává rychle navrch, zpracování telefonu je oproti Samsungu o mílové kroky vpředu. Kov dodává uživateli pocit solidnosti a bytelnosti. Na druhou stranu zaujme fakt, že je Vivo lehčí, než korejský konkurent. Hmotnost telefonu činí 179 nebo 181 gramů (podle provedení), Samsung vykáže 189 gramů. Rozdíl je to v praxi téměř neznatelný a nejspíš jde na vrub použité baterii. Vivo celkově rozhodně působí luxusnějším dojmem. A to má v rukávu ještě trumf v podobě barevné varianty se zády schopnými měnit barvu (barvu ovlivňuje množství UV záření, které na záda dopadá).

Rázem tu tak máme dva stylově zcela odlišné telefony: poměrně výrazné Vivo (výrazné je i v konzervativnější černé barvě) s důrazem na kvalitní zpracování a Samsung, který vsadil na nenucenou eleganci. Tlumené pastelové barvy zad a plynulé přechody povrchů totiž dodávají vzhledu Samsungu také skvělý šmrnc. Dokonce takový, že se nám Samsung líbí víc, než Vivo. Podle nás přitom nejde jen o otázku osobního vkusu: Samsung ladí vzhled modelů Galaxy A5x už hezkou řádku let a není divu, že se mu tedy podařilo vytvořit něco, co bude líbivé pro široké publikum. To Vivo spíš svým vzhledem dovede vzbuzovat vášně – na tom není nic špatně, ale podle nás se tím Vivo o některé potenciální zákazníky připravuje. A přidáme ještě jeden detail: Vivo V23 5G je podle nás fotogeničtější, než Samsung, na fotkách vypadá telefon skvěle, v praxi působí trochu obyčejnějším dojme. Třeba to předejde některým zklamáním.

Ten má to a ten zas tohle

Kromě vzhledu samozřejmě smartphony lákají i na svou výbavu, ve které najdeme u každého řadu zajímavých prvků, kterými dovedou zaujmout. A každý to zkouší trochu jinak, přičemž se opět ukazuje, jak každý z výrobců přemýšlí trochu jinak. Takže. Samsung jde rozhodně po praktické stránce věci, takže je tu například odolnost vůči vodě a prachu podle specifikace IP67, Vivo se ničím takovým pochlubit nemůže. Samsung si také ponechává možnost rozšířit vnitřní paměť kartami microSD, tuto možnost Vivo V23 5G zákazníkům nedá. Na druhou stranu Vivo nabídne v základu 256 GB paměti, Samsung Galaxy A53 5G „jen“ 128.

Dalším trumfem Viva V23 5G je jeho rychlé nabíjení s výkonem 44 W, před kterým výkon 25 W u Samsungu rozhodně bledne. Jenže pak je tu kapacita baterie a výsledná výdrž. Vivo má slušných 4 200 mAh a poměrně obvyklou výdrž na úrovni jednoho až dvou dní. Samsung ovšem disponuje baterií s kapacitou 5 000 mAh, což je 18 % navíc a tomu v podstatě v praxi odpovídá i výdrž baterie. Ne, ani Samsung nebude rekordmanem ve výdrži, ale jeho projev je daleko suverénnější. Poměrně důležitým detailem je však fakt, že Samsung ke svému telefonu nedává nabíječku, tu si tak musí zákazník koupit zvlášť, tedy si připlatit. Vivo má nabíječku v balení a jako bonus tu jsou i silikonový obal a také redukce z USB-C na 3,5 mm jack – oba soupeři totiž postrádají sluchátkový konektor. Vivo přidá zákazníkům i ona sluchátka, Samsung ne.

Oba telefony lákají na AMOLED displej s vyšší obnovovací frekvencí. V obou případech je rozlišení displejů 2 400 x 1 080 pixelů, úhlopříčka je 6,5 palce u Samsungu a 6,44 u Viva. Panel Viva má frekvenci 90 Hz, Samsung nabídne u svého Super AMOLEDu dokonce 120 Hz a celkově na nás displej působí příjemnějším a přirozenějším dojmem, u Viva se zase zdá, že telefon disponuje vyšším maximálním jasem. S čitelností na slunci jsme pak neměli problém ani u jednoho z telefonů.

V23 5G nabídne s procesorem MediaTek Dimensity 920 a 12 GB RAM trochu víc výkonu, než Samsung s jeho Exynosem 1280 a 6 GB RAM, v benchmarcích má zhruba o 10 – 20 % výkonu navíc. Na druhou stranu Samsung má podle nás trochu elegantnější uživatelské prostředí One UI 4.1 oproti Funtouch OS 12, které trpí často nesmyslnými překlady položek v systému a také občasným zasekáváním nebo pádem funcí a aplikací. Samsung také nabídne prémiovou podporu systému. Galaxy A53 dostane čtyři roky aktualizací systému a pět let bezpečnostních aktualizací. Vivo ohledně aktualizací víceméně mlčí. Samsung je co se stability a plynulosti systému i jeho podpory tedy rozhodně jistotou.

Přetahovaná i u foťáků

Podobnou přetahovanou hrají Samsung Galaxy A53 G5 a Vivo V23 5G i v případě fotoaparátů. A i tady je rozdělení opět poměrně jednoznačné. Vivo má rozhodně navrch u selfie snímků, napovídají tomu už specifikace. Zatímco Galaxy A53 má jednoduchý 32megapixelový čelní foťák, co funguje tak nějak normálně, jak bychom očekávali, Vivo je již po hardwarové stránce někde úplně jinde. Hlavní selfie snímač má 50 megapixelů a automatické ostření, k tomu je tu osmimegapixelový širokoúhlý foťák (bez ostření) a také sestava přisvětlovacích diod, které dokonce umí měnit i teplotu barev. Selfie z V23 5G tedy vypadají skvěle a Samsung se tu skutečně nechytá, snímky postrádají ve srovnání se soupeřem ostrost, barvy, zaostávají vlastně ve všem.

Fotografie pořízené smartphonem Vivo V23 5G

Jenže u hlavní sestavy se situace obrací. Pravda, rozdíl tu není tak výrazný, ale Samsung má prostě v kvalitě hlavní sestavy fotoaparátu navrch. Je to opět dáno i hardwarovými rozdíly. Hlavní snímače mají v obou případech rozlišení 64 megapixelů, ale Samsung má trochu lepší optiku (f/1.8 oproti f/1.9) a hlavně optickou stabilizaci obrazu, která pomáhá prakticky ve všech situacích. Snímky z A53 jsou ostřejší, detailnější, mají lepší kontrasty a podobně. Podobné je to u širokoúhlých foťáků, kde má Samsung navrch v rozlišení (12 oproti 8 megapixelům) a malinko i v širším úhlu záběru (123 oproti 120 °).

Fotografie pořízené smartphonem Samsung Galaxy A53 5G

Oba telefony mají také makro snímače, Vivo pouze dvoumegapixelový, Samsung ovšem pětimegapixelový a takový snímač už k něčemu na rozdíl od toho u Viva poslouží. Platí přitom, že makro s hlavním objektivem je slabinou obou telefonů (na blízko je malá hloubka ostrosti snímků a je tu hodně neostrostí i jinde), takže vlastně chápeme, proč výrobci makro foťák přidávají. U Viva je ovšem jen do počtu, u Samsungu přeci jen něco umí. A pak je tu ještě bokeh foťák Samsungu, který má rozlišení 5 megapixelů a pomáhá výraznějšímu efektu rozmazání pozadí u portrétů a dalších snímků.

Výběr je na vás

I když tedy Samsung Galaxy A53 5G a Vivo V23 5G míří vlastně na stejné publikum, každý z těchto telefonů v důsledku zaujme asi někoho trochu jiného – někoho s jinými požadavky. Vivo má navrch u selfie, rychlosti nabíjení, konstrukci a zpracování, působí skutečně prémiově a ve zlaté barevné variantě se zády schopnými měnit barvu i dost neotřele. To Samsung je určitou líbivou klasikou a triumfuje u hlavního foťáku a praktickými detaily, jako vyladěním a podporou systému, odolností vůči vodě a prachu nebo možností rozšířit paměť. Každý z těchto telefonů má něco do sebe a ať už zvolíte jeden, nebo druhý, nebude to špatná volba.

Ve výsledku je jasné, že Galaxy A53 si najde víc fanoušků, než Vivo V23. Už jen díky jistotě a „věhlasu“, které korejská značka nabízí. A také díky tomu, že je její telefon levnější, byť je to vykoupeno i tím, že zákazník nedostane v balení téměř žádné příslušenství, zatímco Vivo dodává kompletně vlastně vše, co můžete potřebovat. Zatímco Vivo V23 5G stojí 11 999 korun, Samsung oficiálně za svůj model žádá 11 499 korun, ale v aktuální květnové slevové akci lze A53 5G pořídit za 10 499 korun. To už ponechává i solidní finanční rezervu na nabíječku a silikonový obal.