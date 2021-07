Laciný vstup nové skoroznačky na trh. Narzo 30A stojí jen 2 890 Kč

Realme si značku Narzo začalo budovat loni v Indii. Je určená mládeži, ale částečně je to něco podobného jako Poco pro Xiaomi. Tedy cenově ještě agresivnější značka než samotné Realme. A to je na cenové agresivitě vyloženě postavené.

Narzo se sice ani v Indii nesnaží působit zcela samostatně, ale je zde prezentováno jako samostatná značka. Na našem trhu bude pozice Nazra trochu jiná, bude to spíš modelová řada. Ale třeba balení telefonů zmiňuje Realme jen velmi decentně, využívá modrou barvu místo žluté a dovětek, že přístroje jsou navržené značkou Realme.

S dobrým marketingem se u mladých zákazníků může značka rychle uchytit, u těch ostatních to půjde přes cenu a výbavu. Během léta by se na českém trhu měly objevit dva modely. Levné Narzo 30A a později model Narzo 30 5G. To je úplné dvojče Realme 8 5G a vlastně čekáme jen na cenu, která ukáže, jak bude Narzo na trhu působit.

Narzo 30A je levný mobil nejnižší třídy. Bude stát 2 890 Kč, takže nic zázračného od něj očekávat nelze. V základu se vlastně tak moc neliší od modelů Realme C11 a C21, které stojí 2 300 a 2 800 korun. Rozdíl najdeme v detailech a ty jsou zajímavé.

Tak především dostalo Narzo 30A výkonnější procesor. A to konkrétně Mediatek Helio G85. To je čip, který najdeme až u telefonů nad 3 000 korun, výše zmíněná levná Realme mají výrazně slabší Mediatek Helio G35. Pro porovnání, v rámci testů Antutu G85 nabídne dvojnásobný výkon.

Narzo tak novinku představuje jako telefon pro mladé, který přes nízkou cenu zvládne mnohé herní tituly. Na druhou stranu zázraky nelze očekávat, ale za tak málo peněz asi víc muziky sehnat nelze. Další parametry odpovídají třídě, telefon má 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti. Výhodou je, že telefon má trojitý slot na karty, takže pojme dvě SIM a paměťovku.

Displej má rozlišení HD+ a poměrně velkou úhlopříčku 6,5 palce, ale to mají i levná Realme. Oproti nim má novinka větší baterii s kapacitou 6 000 mAh. Co chybí, je podpora NFC, takže s tímto telefonem v obchodě nezaplatíte.

Na první pohled má hlavní fotoaparát čtyři objektivy, ale to je jen design, v reálu má dva a prakticky jen jeden. Má rozlišení 13 Mpix, ten druhý je 2 Mpix portrétní. Jedna pozice skrývá blesk a jedna je zaslepená. Vpředu je snímač s rozlišením 8 Mpix. Snímač otisků prstů je na zádech. Telefon se bude prodávat v černém nebo modrém provedení.