Novinka má horší výbavu než předchůdce. Jenže je to vlastně dobře

Realme model 7 5G firma uvedla na trh v listopadu, nástupce 8 5G pouští na trh nyní v květnu. Půlroční marketingová životnost modelů je extrémně krátká, je to čínský styl, kterým tamní značky agresivně bojují s konkurenty. Apple striktně, Samsung a mnozí další převážně dodržují roční cyklus.

V praxi samozřejmě zjistíme, že za půl roku výrobce nemůže a vlastně ani nechce přinést zcela zásadní inovace. Takže se tu ubere a zlevní, tam se přidá a mírně zdraží. Stejně se nakonec předchůdce i současný model potkávají na trhu souběžně a vlastně si i konkurují.

U Realme je to zcela běžné v hlavní modelové řadě, kterou značí čísly. Pátou řadu společnost představila na podzim 2019, kdy vstoupila na český trh. Šestou před rokem na jaře, sedmou loni na podzim a nyní postupně ukazuje modely osmičkové řady. Zatím to byly Realme 8 a Realme 8 Pro.

Nyní Realme osvěžuje model s podporou 5G. Předchozí se jmenuje 7 5G, novinka logicky 8 5G. V principu to jsou vlastně skoro stejné telefony a paradoxně sedmička je lépe vybavená, aktuálně po slevě vyjde na 6 500 korun a je to tedy nejlevnější 5G mobil na trhu.

Novinka s o něco slabší výbavou tak musí být levnější, jinak by to nedávalo smysl. V základní specifikaci (4/64 GB) bude stát 5 499 Kč, takže se s náskokem stane nejlevnějším mobilem s podporou 5G na trhu. A to s docela velkým náskokem, tisíc korun je v této cenové kategorii hodně.

Pak je zde ještě dražší varianta s pamětí 6/128 GB, která vyjde na 6 499 Kč. V tomto případě je však zajímavější původní Realme 7 5G, které za stejnou cenu nabídne lepší výbavu.

Rozhodování usnadní zaváděcí sleva 500 korun na obě varianty. Pak se Realme 8 5G stane prvním mobilem na trhu, který se – aspoň na chvíli – dostane pod magickou hranici 5 000 korun.

V čem se liší?

Základ modelů 7 5G a 8 5G je stejný. Velikost se liší v milimetrech, novinka je krapet menší a lehčí. Základní parametry displeje s úhlopříčkou 6,5 palce a FHD+ rozlišením se také nemění. Stejná je přední kamerka s rozlišením 16 Mpix i baterie s kapacitou 5 000 mAh.

Rozdíly jsou v paměti, tedy v porovnání základních verzí, u dražšího modelu 8 5G je, jak jsme již uvedli, sestava stejná. Novinka má výhodu v tom, že má samostatné sloty na dvě SIM a paměťovku, předchůdce má slot hybridní.

Liší se procesory. Předchůdce má Mediatek Dimensity 800U, novinka jeho slabší a novější variantu 700. Rozdíl mezi nimi není zásadní, v syntetických testech zhruba 10 až 15 procent ve prospěch 800U. V praxi zřejmě nepostřehnutelný rozdíl. Co však zákazníci poznají hned, je nabíjení. Původní Realme 7 5G má 33W nabíječku, novinka dostala jen 18W.

Jeden objektiv je jen jako

Rozdíl je i ve fotoaparátu. Původní model má čtyři snímače, novinka tři. Což by nutně nemuselo znamenat problém, dva čipy u 7 5G jsou k ničemu, jsou to dvoumegapixelové snímače pro hloubku ostrosti a makro. Jenže ty má i novinka. Chybí širokoúhlý snímač, který je docela praktický, třeba v interiérech. Hlavní snímač je stejný, má rozlišení 48 Mpix a světelnost f/1,8.

Jen dodejme: nenechte se zmást obrázky, i novinka má vzadu naznačené čtyři objektivy, ale ten vpravo nahoře je slepý. Poslední rozdíl je v displeji. Jak jsme uvedli, základní parametry jsou stejné, ale původní model má panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, novinka „jen“ s 90 Hz.

Proč kupovat novinku

Je zřejmé, že se oba modely budou prodávat, tedy aspoň nějaký čas, souběžně. Pokud potřebujete 5G a chcete nejlepší poměr ceny a výkonu, tak je lepší volbou model 7 5G. Pokud potřebujete 5G a jde vám především o cenu, nic výhodnějšího na trhu než novinku 8 5G nekoupíte. Cena 5 499 Kč je v tomto směru bezkonkurenční. Výbava telefonu je slušná, ale je jasné, že nějaké kompromisy zde jsou. A ty vyřeší starší model. Se zaváděcí slevou je pak cena ještě zajímavější.

Vlastně je zde ještě jedna drobnost. Novinka jde na trh s Androidem 11, původní model má desítkový Android a přislíbenou aktualizaci. K té však podle všeho ještě nedošlo.