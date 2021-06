Na český trh míří nová značka mobilů. Ale je to spíš taková čínská finta

Mobily Narzo se už rok prodávají v Indii, nyní se značka chystá i do Evropy. První dva už lze najít na webu s oficiální prezentací, ale jen přes vyhledávač, přímo zatím ne. Zalistované je mají i některé tuzemské obchody. Premiéra by měla proběhnout začátkem července, ale třeba v Indii už běží předprodej nebo se telefon dávno prodává.

Značka Narzo je v Evropě zatím zcela neznámá a je otázkou, zda ji máme považovat za samostatnou značku, nebo jen modelovou řadu. Narzo totiž patří Realme. V Indii je to spíš samostatná značka, v Evropě se pravděpodobně telefony budou prodávat jako Realme Narzo. Tedy Narzo bude jakási modelová řada Realme. Ovšem třeba balení telefonů zmiňuje Realme jen velmi decentně, na první pohled se tváří jako značka Narzo.

Realme však tento postup nevymyslelo, i z Česka je dobře známé Poco, tedy chvíli modelová řada Xiaomi, aktuálně zase spíš samostatná značka koncernu Xiaomi. V Číně pak třeba podobně funguje Vivo a Iqoo.

Zmíněné Poco má u Xiaomi jasný úkol, je to cenově ještě agresivnější značka či řada než samotné Xiaomi. A to je cenově agresivní dost. V případě Realme, které se s Xiaomi přetahuje o co nejnižší ceny, se tak nabízí pro Narzo stejný postup. Tedy ještě cenově agresivnější než samotné Realme.

Jestli tomu tak bude i u nás, na to si musíme počkat na oficiální představení a uvedení cen novinek. Ale v případě jedné novinky to nemusí být tak úplně o nižší ceně. Příkladem může být situace na indickém trhu.

Oním modelem je Narzo 30 5G, což je úplně nový model , další narza z řady 30 už firma představila v letošním prvním čtvrtletí. Což platí i pro druhý model, který se bude v Evropě prodávat, a to Narzo 30A.

Narzo 30 5G od Realme Narzo 30 5G od Realme Narzo 30 5G od Realme

Popisovat model 30 5G je docela zbytečné, stačí si přečíst popis Realme 8 5G a domyslet si trošku jiný design a logo. Oba telefony jsou prakticky stejné, rozměry počínaje a parametry konče včetně podpory 5G. Vlastně je zde jediný drobný rozdíl a tím je paměťová sestava.

Realme 8 5G se v Česku prodává v dvou variantách s pamětí 4+64 GB a 6+128 GB. První vyjde na 5 500 korun, druhá je o tisíc korun dražší. Narzo 30 5G se bude prodávat v jediné verzi s 4+128 GB paměti. Tedy zaplněná škvírečka, kterou Realme 8 5G nepokrývá.

Realme 8 5G Realme 8 5G Realme 8 5G

Pokud se podíváme do Indie, tak tam se Realme 8 5G nabízí ve třech variantách 4+64, 4+128 a 8+128 GB. Narzo 30 5G bude v prodeji jen v jedné verzi a to 6+128 GB. Tedy opět plní mezírku v nabídce, ač jinou, než v Evropě. Podstatné je, že cena odpovídá oné mezírce, tedy žádné cenové zvýhodnění. Je levnější než vrcholná verze, ale dražší než dvě základní, prostě přesně podle velikosti paměti.



Druhý model Narzo 30A je podobný Realme 7i, ale má slabší fotoaparát. Je to low-endový telefon se základním fotoaparátem HD+ displejem a relativně výkonným procesorem (na svou kategorii) Mediatek Helio G85. To vše za zhruba 3 500 korun, což odpovídá ceně 139 euro na evropských stránkách Realme.