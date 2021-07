Master Edition bude levnější alternativou k výhodnému Realme GT

Realme GT je smartphone se zajímavým designem, tedy ve žlutém provedení a je v jednom směru výjimečný. Levnější přístroj s aktuálně nejvýkonnějším procesorem Qualcomm Snapdragon 888 na trhu nekoupíte. A náskok před konkurenty má pořádný. Vyjde na 12 990 Kč, další v pořadí je o 4 tisíce korun dražší.

Realme GT můžeme vyčíst slabší sestavu fotoaparátu, ale kdo touží po maximálním výkonu za co nejnižší cenu, má v tomto přístroji jednoho z favoritů. Na druhou stranu, kdo špičkový procesor neocení, pro toho je Realme GT zbytečně drahé. Proto firma chystá o něco levnější alternativu, jak informuje web 91mobiles ve spolupráci s únikářem OnLeaks.

Ta se bude jmenovat Realme GT Master Edition, což na první pohled může evokovat ještě lépe vybavený přístroj, ale opak je pravdou. Navíc tato speciální edice bude mít ještě vlastní speciální edici, která se bude jmenovat Explorer Master Edition. Ta se bude lišit zadním krytem přístroje.

Právě tento kryt má zajímavý design a stejně jako na žluté verzi Realme GT bude i zde použita umělá kůže se zajímavými prolisy. Další dvě verze Master Edition budou mít záda hladká. Tak jako je tomu u modré varianty Realme GT.

Parametry Master Edition vycházejí z Realme GT. Je zde stejný displej, tedy AMOLED s FHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Stejná je sestava hlavního fotoaparátu, které dominuje 64Mpix hlavní snímač. Dále je to horší, širokoúhlý snímač má 8 Mpix a třetím je 2Mpix makro. Lepší by měl být přední fotoaparát s rozlišením 32 Mpix, základní Realme GT má 16Mpix snímač.

Levnější GT by mělo být o fous tenčí a také lehčí. Zmenšit by se měla i baterie, která bude mít kapacitu 4 300 mAh. Zůstává však 65W nabíjení.

Hlavní rozdíl je v použitém procesoru. Místo silného Snapdragonu 888 dostane Master Edition čip pro střední třídu Snapdragon 778G 5G. Což rozhodně není slabý čip, ale přece jen adekvátnější zbytku výbavy než Snapdragon 888, který působí ve střední třídě poněkud exoticky.

Slabší procesor bude znamenat i nižší cenu. Základní varianta s pamětí 8+128 GB by měla stát 399 eur, což je v přepočtu zhruba 10 400 korun. Pokud se telefon na českém trhu objeví, asi by výrobce cenu nastavil na 9 990 Kč, takže by byl o 3 tisíce korun levnější než základní Realme GT. Za větší paměť 12+256 GB by se připlácelo 50 eur, telefon by pak vyšel zhruba na 11 600 Kč.