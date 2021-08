Maximální výkon za co nejméně peněz. Testovali jsme Realme GT

Ačkoliv se značka Realme zaměřuje hlavně na střední třídu smartphonů, nejsou jí cizí ani lepší telefony. Na prémiovou kategorii sice ještě ambice nemá, nicméně s tak zajímavými modely vyšší střední třídy, jako je právě Realme GT, možná ani nemusí. Tento telefon by se totiž dal po právu nazvat jako jeden z členů kategorie „zabijáků top modelů“.

Zbystřit by tak měli nejenom zájemci o telefony s vysokým výkonem, ale hlavně ti, kteří za ně nechtějí dávat obnosy odpovídající prémiové třídě. Zda skutečně nemá Realme GT s přihlédnutím k poměru ceny a výkonu skoro žádnou konkurenci, to se dozvíte v této recenzi.

Bude se mi Realme GT líbit?

Design tohoto telefonu je vázaný na to, jakou paměťovou variantu si pořídíte. A jsou zde poměrně zásadní rozdíly. Plastový rámeček okolo těla je stejný pro obě verze, ovšem zatímco u nižší paměťové verze najdete lesklá skleněná záda, lepší paměť vám zároveň nabídne i poměrně unikátní provedení s umělou kůží na zádech. Ta je pak doplněna lesklým skleněným proužkem.

Realme GT až na onu koženkovou lepší variantu jinak vypadá jako poměrně obvyklý model střední třídy: v ruce působí spíše jako lehčí, avšak zároveň rozměrnější telefon. Na těle nechybí vedle USB-C portu ani sluchátkový jack, který už vídáme právě spíše jen u levnějších modelů.



Záda námi testované koženkové varianty jsou zabarvena do „sportovní žluté“ a logo výrobce je vyvedeno stříbrným písmem. Asi nemusíme připomínat, že výhoda koženky je odolnost proti upatlání od otisků prstů. Modul s fotoaparáty nad povrch zad vystupuje jen velice mírně, skoro se dá říci že až neznatelně. Bohužel si nemůžeme ověřit, jak je tomu v případě nižší paměťové verze.

Co displej tohoto modelu?

Realme GT nabídne 6,43palcový Super AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Má velice slušný maximální jas i dobré podání barev. Potěší i tím, že disponuje 120Hz obnovovací frekvencí. Má tak zkrátka vše, co se od moderních displejů očekává a třeba právě hráči mobilních her, na které do jisté míry model cílí, budou rozhodně spokojeni.

Navrch si připočtěte i do displeje integrovanou čtečku otisků či moderní průstřel displeje a zkrátka zde není moc co vytýkat. Na top modely už telefonu chybí snad jen ještě o něco vyšší rozlišení, nicméně v poslední době se ukazuje, že to není vůbec nutné a na podobně velkých úhlopříčkách zkrátka Full HD+ plně dostačuje.

Je opravdu tak výkonný?

Snapdragon 888 je každopádně jako dělaný pro náročnější výpočetní výkony, ovšem co si budeme nalhávat, celkové „závodní“ ladění telefonu od značky pro mladé jasně nahrává tomu, že se na Realme GT budou nejspíš hlavně hrát hry. S takto oslnivým výkonem se opravdu nemusíte bát, že by na jakoukoliv náročnou hru telefon nestačil, ve hře je pak samozřejmě třeba i emulace her ze starších konzolí.



Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili výborných 815 tisíc bodů, což telefon v podstatě dosazuje někam těsně pod špičku žebříčku nejvýkonnějších telefonů současnosti. K dispozici máte vedle výkonného procesoru také 8 nebo 12 GB operační paměti, těmto variantám pak odpovídá i velikost úložiště pro data: 128 nebo 256 GB prostoru.

Bohužel jeden kompromis se tu najde. Je jím absence slotu na paměťové karty. U levnější 128GB varianty tak možná buďte trochu opatrní, mobilní hry dnes už umí zabrat dost místa. Pokud k nim navíc přičtete fotky, videa a nějakou tu hudbu, může vám volné místo rychle zmizet. Pokud o sobě víte, že si rádi nacpáváte mobil daty a aplikacemi, tak raději sáhněte po té lepší verzi.

Fyzickou konektorovou výbavu jsme zmínili už výše, ta bezdrátová pak zahrnuje jak podporu sítí páté generace, tak Bluetooth 5.2 a NFC (včetně plateb).



Uživatelské prostředí Realme UI 2.0 je u současné generace modelů Realme standardem, jeho základem je samozřejmě operační systém Android 11. Působí na nás celkem čistě, byť zde najdete pár pozměněných prvků oproti základní verzi systému jako třeba upravené menu s rychlými volbami (horní roletka).



Co si pamatujeme, tak jsme značku Realme mnohdy chválili, že do svých mobilů nedává v základu takovou nálož aplikačního balastu jako třeba konkurenční Xiaomi. Tentokrát ovšem moc chválit nebudeme, protože se u Realme GT najde celá řada aplikací navíc, o které vlastně nikdo moc nestojí. Jmenovitě tu najdete třeba druhý aplikační obchod zaměřený jen na hry (navíc z části v čínštině), program pro střih videa, dva čističe paměti, dvě cestovatelské aplikace (Booking, Agoda), kancelářský balíček WPS nebo sociální síť LinkedIn či videostreaming Netflix.



Co baterie telefonu?

Realme se drží své osvědčené kombinace 65W nabíjení a slušné kapacity akumulátoru. Ta v tomto případě dosahuje 4 500 mAh, což sice není nijaká oslnivá hodnota, zároveň se nad ní ovšem ani nedá moc ohrnovat nos. Výdrž Realme GT na jedno nabití je vcelku obvyklá, řeč je zhruba o jednom až dvou dnech, ale díky rychlému nabíjení to není zdaleka takový problém. Připomínáme, že výdrž baterie je relativní v závislosti na intenzitě používání (hraní her, brouzdání na internetu, focení apod.)



Adaptér na 65W nabíjení samozřejmě najdete v balení. Z nuly se dostanete během pěti minut nabíjení na asi 25 procent kapacity, 10 minut postačí na už téměř 40 procent. Za dvacet minut se dostanete na 70 procent a po půl hodině už máte baterii téměř nabitou.



Jak Realme GT fotí?

Zde se dostáváme k aspektu výbavy, kde se nejvíce šetřilo. Už na papíře působí parametry fotoaparátu Realme GT poněkud obyčejně: hlavní senzor má rozlišení 64 Mpix, světelnost f/1,8 a není opticky stabilizovaný. Pomáhá mu už jen 8Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 119 stupňů) a 2Mpix makrosenzor, který už je jen v podstatě do počtu.



Pokud si fotoaparát porovnáme se současnou nabídkou Realme ve střední třídě, tak model GT má horší parametry nejenom než levnější model Realme 8 Pro, ale dokonce mu i chybí jeden (ovšem celkem zbytečný) senzor na to, aby alespoň dohnal ještě levnějšího sourozence Realme 8. Ten přitom stojí skoro třetinu ceny co Realme GT.

U tohoto modelu se zkrátka nedá hovořit o tom, že by focení mělo být jeho hlavním posláním. Ano, tato značka si zakládá na zaměření na mladé, kteří fotí mobily velice rádi, ale tentokrát zkrátka musel foťák ustoupit jiným funkcím. Hlavní senzor se tak alespoň snaží vymáčknout z jeho možností maximum, byť výsledek se nám zdá často přesaturovaný a s chybějícími detaily, pokud se snažíte o jakýkoliv ořez.

Schopnosti širokoúhlého fotoaparátu jsou pak už jen redukovány na úplný základ, jaký najdeme u obyčejných mobilů střední třídy. Makrokamerka je také jen čistě do počtu. Půjdete-li do Realme GT s očekáváním, že bude fotit jako průměrná střední třída, tak jedině v takovém případě se vyhnete zklamání.



Mám si telefon pořídit?

Realme GT je v mnoha ohledech extrémně zajímavý smartphone. Příznivci hrubého výkonu, kteří potřebují, aby mobilu za rok až dva nedošel dech, z něj jistě budou nadšeni. Snapdragon 888 je výborný procesor a aktuální špička, která vám zajistí bezproblémový chod i náročných her a aplikací ještě na dlouhou dobu dopředu. AMOLED displej s rychlou 120Hz obnovovací frekvencí se také jistě hned tak neokouká.

Přičtěte si k tomu ještě parádní rychlé nabíjení a hlavně i nižší cenu, která začíná na 12 990 korunách za 8/128GB model, a zkrátka tu máme balení, kterému budeme jen těžko shánět konkurenta. Opravdu: další „levný“ smartphone s výkonným Snapdragonem 888 je až Asus Zenfone 8, který je i ve slevě o čtyři tisíce korun dražší.

Jedinou vadou na kráse Realme GT je veskrze průměrný fotoaparát: v takovém případě za cenu okolo 13 tisíc korun seženete daleko zajímavější modely, jmenovitě třeba Samsung Galaxy A72, Sony Xperia 10 III nebo pár levnějších iPhonů. Ale už dopředu se trochu předpokládá, že si Realme GT nebudete kupovat kvůli fotoaparátu.