Apple ukáže iPhony v obvyklém termínu. Prodej začne výrazně později

Apple poslední roky představuje nové iPhony tradičně v září (nepočítaje jarní premiéry levného modelu SE), a to v druhém týdnu tohoto měsíce. Obvykle v úterý, takže informace únikáře @ihacktu se zdají být reálné. Ten totiž uvedl, že akce se uskuteční v úterý 8. září, respektive že Apple plánuje ještě jednu akci na konec října, která by se však už iPhonů týkat neměla. Na ní by výrobce měl představit notebooky, iPad Pro a možná i chytré brýle.

Obě akce poběží jen online, situace okolo pandemie koronaviru neumožní pozvat novináře na obvyklé místo v centrále Applu v kalifornském Cupertinu. Což se všeobecně očekávalo – s globálním publikem si dnes nedovolí ukazovat novinky žádná firma na světě.

Všeobecně se předpokládá představení třech nových iPhonů 12. Zásadní inovací by měla být podpora sítí 5G, ale je velmi pravděpodobné, že tu budou mít jen konkrétní varianty telefonů. Tomu totiž nahrávají informace japonského serveru Mac Otakara, podle kterého se nové modely začnou prodávat až koncem října, tedy skoro dva měsíce po představení. Jenže to platí pro verze podporující LTE, tedy základní. Varianty s podporou 5G se do prodeje dostanou až v listopadu.

Obvykle Apple začíná prodávat nové modely s týdenním, respektive dvoutýdenním zpožděním po premiéře. Občas se sice stalo, že některý z modelů přišel na trh později, třeba jako model XR v roce 2018, který se začal prodávat také až skoro po dvou měsících na konci října.

Důvodem letošního zpoždění je opět pandemie koronaviru, tentokrát kvůli problémům s dodávkami komponent pro výrobu telefonů. Alespoň tak to tvrdí zdroje japonského magazínu, tedy firmy zapojené do dodavatelského řetězce výroby iPhonů. Informace o možném zpoždění se navíc objevují delší dobu.

Spolu s telefony by na začátku září měl Apple představit šestou generaci chytrých hodinek Watch a možná i několik let odkládanou a dokonce již zrušenou bezdrátovou nabíječku Air Power a další zařízení.