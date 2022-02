Jinde nevídané. Levná nokia má aktualizaci na Android 12

Jestli se po svém návratu na pole chytrých telefonů značka Nokia opravdu v něčem odlišuje, tak je to podpora uživatelů formou aktualizací. Pravidelné bezpečnostní záplaty dostávají její smartphony prakticky ihned, jak jsou globálně k dispozici. A k tomu jsou tu i aktualizace samotného systému na novou verzi.

Od modelů uvedených v loňském roce v tom Nokia udělala ještě větší řád. U svých smartphonů garantuje tři roky bezpečnostních záplat, k tomu pak u modelů řady G dva roky aktualizace systému a u typů řady X tři roky aktualizace systému. Znamená to, že loňské modely řady G dostanou jak Android 12, tak i nadcházející Android 13. Modely řady X dokonce i Android 14.

Jedním z prvních smartphonů, který poskytuje důkaz této strategie, je Nokia G50. U ní začala Nokia uvolňovat aktualizaci z Androidu 11 na nový Android 12 už na přelomu roku. Jde tedy o jeden z vůbec prvních smartphonů mimo samotných přístrojů od Googlu, který takovou aktualizaci dostal. Co je s podivem je, že jde o cenově dostupný přístroj: Nokia G50 se u nás momentálně prodává za zhruba 5 500 korun.

Android 12 přináší i v případě levného telefonu řadu novinek. Ano, uznáváme, většina z nich patří spíše do stránky vizuálních vylepšení a vylepšení uživatelského prostředí, než aby přinášela nové funkce, ale i to uživatele může potěšit. Nokia G50 navíc ukazuje, jak se nový design ve stylu Material You (oficiálně se mu ovšem Material You u čistého systému neříká) projevuje u zcela čistého Androidu. Google totiž u svých smartphonů připravil vlastní Pixel Launcher, který se přeci jen od úplně čistého systému trochu odlišuje.

Změny jsou to víceméně pozitivní. Nový systém klade důraz na čitelnost a přehlednost údajů. Řada tlačítek je větších než doposud, větší je i písmo v menu, naopak z menu samotného zmizely barvy, které mohly některé uživatele mást (i když některým zase mohly pomáhat v orientaci). To ovšem neznamená, že by si uživatelé Nokie G50 s Androidem 12 barvy neužili. Naopak. Nově je tu funkce nové verze systému, která doplňkové barvy přizpůsobí vkusu uživatele. Buď je může sladit s barvami tapety, nebo si může uživatel barvu podkreslení tlačítek či ikon a dalších prvků v systému zvolit libovolně sám.

Uživatelské prostředí působí nejen přívětivěji, ale celkově se v něm lépe orientuje a působí plynulejším a svižnějším dojmem. Vylepšení se dočkaly i některé funkce uvnitř systému: uživatel si například nově může detailněji nastavit a sledovat přístup aplikací k poloze, fotoaparátu či mikrofonu, systém přináší třeba widgety konverzací a některá zásadní bezpečnostní vylepšení. U telefonu nižší střední třídy je něco takového opravdu neobvyklé a Nokia tímto rozhodně vyniká nad svou konkurencí.