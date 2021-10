Výbava nezaujme, snad to zachrání cena. Nokia představila model G50

Nokia (nyní pod taktovkou společnosti HMD, která na ni drží licenci) chce zjevně navázat na slavná léta značky. V první dekádě nového milénia to byla neohrožená světová jednička, která se rozhodně nemusela podbízet cenou a ani to nedělala.

Aktuální pozice značky je však poněkud jiná. Na lídry trhu se dívá zpovzdálí a nepatří ani mezi výrazné inovátory. Staví na čistém Androidu a dlouhodobé podpoře aktualizací systému. Boduje i zpracování, ale poměr výkonu a ceny je u většiny modelů mizerný. Zmínit můžeme letošní modely včetně X20 nebo nejnovější odolný přístroj XR20. Ten sice není špatný, ale cena 14 490 Kč je zcela neadekvátní.

To novinka tolik stát určitě nebude, model G50 patří na pomezí low-endu a střední třídy. Cenu výrobce nezveřejnil, některé zahraniční zdroje uvádějí sumu v přepočtu 6 tisíc korun, které bychom, s ohledem na cenovou politiku značky, docela věřili. Pokud výrobce takovou cenu nastaví, bude to mít telefon na trhu hodně těžké.

Nokia G50 je základní a nejlevnější model značky s podporou 5G. Patří do aktuálně už docela početné skupiny levných 5G telefonů od Xiaomi (Poco), Realme, Samsungu nebo Motoroly. Ty stojí od 4 990 do 6 tisíc korun a většinou mají velmi podobnou výbavu.

To částečně platí i o nové nokii, jenže ta bude z uvedených modelů zřejmě nejdražší a navíc má jen HD+ displej, ostatní mají větší FHD+ rozlišení. Tedy až na jednu výjimku, kterou je stejně označená Motorola G50. Jenže ta aktuálně vyjde na 5 200 korun.

Je to přitom škoda, Nokia bude mít z nejlevnějších 5G telefonů největší displej s úhlopříčkou 6,82 palce. Ostatní se pohybují těsně okolo hodnoty 6,5 palce, ale s vyšším rozlišením. V této kategorii najdeme v telefonech dva procesory: Snapdragon 480 od Qualcommu a Dimensity 700 od Mediateku.

Zhruba o 20 procent výkonnější je dimensity, v nokii však najdeme snapdragon. Paměťových variant bude víc, základní má mít 4+64 GB paměti. To odpovídá konkurenci, ta se však do šesti tisíc vejde i s variantami 6+128 GB.

Hlavní fotoaparát Nokie G50 má tři snímače. Hlavní má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý 5 Mpix a třetí s rozlišením 2 Mpix slouží pro hloubku ostrosti. Přední kamerka má rozlišení 8 Mpix. Konkurence je na tom prakticky stejně, jen ty nejlevnější přístroje okolo 5 tisíc korun postrádají širokoúhlý fotoaparát, místo něj mají zbytečný makro snímač.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh a k dispozici je 18W rychlonabíjení. Opět prakticky to samé, co u konkurence. Jak jsme zmínili, Nokia k tomu přidává nadprůměrnou péči o aktualizace a pro některé zákazníky důležitý čistý Android. Ovšem jestli to bude stačit při předpokládané ceně a některých nedostatcích, to se teprve ukáže. Je také možné, že Nokia překvapí a cenu nastaví níž. Na to si však ještě počkáme, není známá ani dostupnost.