Velký displej a cena do čtyř tisíc. Nokia G20 versus TCL 20 SE

Nováček a stálice? Není to tak jednoduché

I když na čas ze světa chytrých telefonů zmizela, má značka Nokia dodnes zvuk a třeba na českém trhu jí to docela pomáhá k tomu, aby se držela řekněme v povědomí zákazníků. To čínská značka TCL je v Česku známá spíš televizory než smartphony, které na tuzemském trhu prakticky žádnou tradici nemají. Jenže toto zdání, že zde proti sobě stavíme nováčka trhu a stálici, která je sázkou na jistotu, rozhodně klame.

Příběh obou značek a toho, odkud se vzaly, je vlastně mnohem složitější a zákazníkovi to může pomoct pochopit, co od daných přístrojů očekávat. Nokia G20, která u prodejců vyjde asi na 3 990 korun, se v této dvojici tváří jako „značkový“ a prémiovější smartphone, zatímco TCL 20 SE, které stojí méně než 3 300 korun, platí za agresivního vyzyvatele. Faktem však je, že G20 nemá, stejně jako všechny ostatní dnešní novodobé modely Nokia, se slavnou finskou firmou v podstatě nic společného.

Mobilní zařízení Nokia teď totiž vyrábí firma HMD Global, která má na využití značky Nokia od finského gigantu licenci. A i když k sobě asi firmy mají relativně blízko, tak jde o nezávislý podnik, který na někdejší legendu navazuje jen sporadicky. To však neznamená, že by neměla Nokia G20 co nabídnout: naopak výbava v podobě 6,52“ displeje s rozlišením 720 x 1 600 pixelů, procesoru MediaTek Helio G35, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti v podstatě odpovídá tomu, co je v této třídě obvyklé.

TCL 20 SE je na tom podobně: nabídne ještě větší 6,82" displej, rozlišení se však drží stále při zemi (720 x 1 640 pixelů), opět jsou tu 4 GB RAM, 64 GB uživatelské paměti a procesor nese označení Snapdragon 460. TCL 20 SE vlastně navazuje na dřívější cenově dostupné modely značky Alcatel, na kterou drží TCL také licenci. A hádejte, od koho ji má? Ano, od finské Nokie, která kdysi spolkla francouzsko-americký Alcatel-Lucent a tradiční francouzská značka tak patří jí. Jenže TCL se před lety rozhodlo značku Alcatel odsunout do pozadí a upřednostnit svou vlastní identitu. Takže namísto souboje Nokia–Alcatel jako za starých časů tu máme souboj Nokia–TCL, který rozhodně žádným odkazem do minulosti není.